World Cup 2018 factbox: Croatia

Facts on Croatia who play in World Cup Group D:

Country: Croatia

Honours: None

Past World Cup performance: Fifth participation.

Best result: Third in 1998

FIFA world ranking: 18th

Main clubs: Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Rijeka, Osijek

Nickname: ‘Fiery Ones’ (‘Vatreni’ in Croatian)

How they qualified: Finished second in UEFA qualifying Group I, then beat Greece in play-off (4-1 on aggregate)

Friendly matches scheduled before the World Cup:

March 24, Miami, US, Peru 2 Croatia 0

March 28, Dallas, US, Mexico 0 Croatia 1

June 3 v Brazil (Liverpool, England)

June 8 v Senegal (Osijek)

24-man World Cup squad (to be reduced to 23 by June 4):

Goalkeepers: Danijel Subasic (Monaco/FRA), Lovre Kalinic (Gent/BEL), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defenders: Vedran Corluka (Lokomotiv Moscow/RUS), Domagoj Vida (Besiktas/TUR), Ivan Strinic (Sampdoria/ITA), Dejan Lovren (Liverpool/ENG), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid/ESP), Josip Pivaric (Dinamo Kiev/UKR), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/GER), Matej Mitrovic (Club Brugge/BEL), Duje Caleta-Car (Salzburg/AUT)

Midfielders: Luka Modric (Real Madrid/ESP), Ivan Rakitic (Barcelona/ESP), Mateo Kovacic (Real Madrid/ESP), Milan Badelj (Fiorentina/ITA), Marcelo Brozovic (Inter Milan/ITA), Filip Bradaric (Rijeka)

Forwards: Mario Mandzukic (Juventus/ITA), Ivan Perisic (Inter Milan/ITA), Nikola Kalinic (AC Milan/ITA), Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Marko Pjaca (Schalke/GER), Ante Rebic (Eintracht/GER) – AFP

