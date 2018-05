World Cup 2018 factbox: Argentina

Facts on Argentina who play in World Cup Group D:

Country: Argentina

Honours: World Cup winners 1978, 1986; 14 times winners of Copa America; Confederations Cup winners 1992; Olympic Gold 2004, 2008

Past World Cup performance: Seventeenth participation.

Best result: Winners 1978, 1986

FIFA ranking: 5th

Main clubs: Boca Juniors, River Plate

Nickname: Albiceleste (The White and Sky Blue)

How they qualified: Finished third in CONMEBOL qualifying

Friendly matches scheduled before the World Cup:

May 29 v Haiti (Buenos Aires)

June 9 v Israel (Jerusalem)

23-man World Cup squad:

Goalkeepers: Nahuel Guzman (Tigres Monterrey/MEX), Wilfredo Caballero (Chelsea/ENG), Franco Armani (River Plate)

Defenders: Gabriel Mercado (Sevilla/ESP), Federico Fazio (Roma/ITA), Nicolas Otamendi (Manchester City/ENG), Marcos Rojo (Manchester United/ENG), Nicolas Tagliafico (Ajax/NED), Marcos Acuna (Sporting/POR), Eduardo Salvio (Benfica/POR), Cristian Ansaldi (Torino/ITA), Javier Mascherano (Hebei Fortune/CHN).

Midfielders: Ever Banega (Sevilla/ESP), Lucas Biglia (AC Milan/ITA), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain/FRA), Manuel Lanzini (West Ham/ENG), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain/FRA), Maximiliano Meza (Independiente).

Forwards: Lionel Messi (Barcelona/ESP), Paulo Dybala (Juventus/ITA), Sergio Aguero (Manchester City/ENG), Gonzalo Higuain (Juventus/ITA), Cristian Pavon (Boca Juniors).

Sports Published in Football

Story first published: 30th May 2018