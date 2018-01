HOBART: Hobart Hurricanes have won the toss and elected to bat first against Adelaide Strikers, on Thursday.

LIVE SCORES

ADELAIDE STRIKERS 82/2

END OF OVER: 11 | 10 Runs | AS: 82/2 (102 runs required from 54 balls, RR: 7.45, RRR: 11.33)

CA Ingram 42 (28b)

TM Head 28 (25b)

END OF OVER: 10 | 20 Runs | AS: 72/2 (112 runs required from 60 balls, RR: 7.20, RRR: 11.20)

TM Head 22 (22b)

CA Ingram 38 (25b)

END OF OVER: 9 | 8 Runs | AS: 52/2 (132 runs required from 11 overs, RR: 5.77, RRR: 12.00)

CA Ingram 25 (21b)

TM Head 15 (20b)

END OF OVER: 9 | 8 Runs | AS: 52/2 (132 runs required from 11 overs, RR: 5.77, RRR: 12.00)

CA Ingram 25 (21b)

TM Head 15 (20b)

END OF OVER: 8 | 9 Runs | AS: 44/2 (140 runs required from 12 overs, RR: 5.50, RRR: 11.66)

CA Ingram 20 (18b)

TM Head 12 (17b)

END OF OVER: 7 | 5 Runs | AS: 35/2 (149 runs required from 13 overs, RR: 5.00, RRR: 11.46)

TM Head 10 (14b)

CA Ingram 14 (15b)

END OF OVER: 6 | 6 Runs | AS: 30/2 (154 runs required from 14 overs, RR: 5.00, RRR: 11.00)

CA Ingram 13 (14b)

TM Head 6 (9b)

END OF OVER: 5 | 8 Runs | AS: 24/2 (160 runs required from 15 overs, RR: 4.80, RRR: 10.66)

CA Ingram 9 (9b)

TM Head 5 (7b)

END OF OVER: 4 | 1 Run | AS: 16/2 (168 runs required from 16 overs, RR: 4.00, RRR: 10.50)

CA Ingram4 (5b)

TM Head 3 (5b)

END OF OVER: 3 | 6 Runs 1 Wkt | AS: 15/2 (169 runs required from 17 overs, RR: 5.00, RRR: 9.94)

CA Ingram 4 (2b)

TM Head 2 (2b)

END OF OVER: 2 | 3 Runs 1 Wkt | AS: 9/1 (175 runs required from 18 overs, RR: 4.50, RRR: 9.72)

J Weatherald 7 (8b)

TM Head 0 (0b)

1.5 AT Carey c Mills b Archer 2 (4b 0x4 0x6) SR: 50.00

END OF OVER: 1 | 6 Runs | AS: 6/0 (178 runs required from 19 overs, RR: 6.00, RRR: 9.36)

J Weatherald 5 (5b)

AT Carey 1 (1b)

Hobart Hurricanes 183/5 from 20 overs

END OF OVER: 20 | 12 Runs 1 Wkt | HH: 183/5 | RR: 9.15

MS Wade 20 (13b)

S Milenko 7 (3b)

19.1 DT Christian run out 7 (3b 0x4 1×6) SR: 233.33

END OF OVER: 19 | 11 Runs | HH: 171/4 | RR: 9.00

MS Wade 15 (10b)

DT Christian 7 (3b)

END OF OVER: 18 | 11 Runs | HH: 160/4 | RR: 8.88

MS Wade 11 (6b)

DT Christian 1 (1b)

END OF OVER: 17 | 7 Runs 2 Wkts | HH: 149/4 | RR: 8.76

MS Wade 1 (1b)

DT Christian 0 (0b)

16.5 DJM Short c Siddle b Stanlake 96 (58b 9×4 4×6) SR: 165.51

16.3 GJ Bailey c Neser b Stanlake 1 (3b 0x4 0x6) SR: 33.33

END OF OVER: 16 | 17 Runs | HH: 142/2 | RR: 8.87

GJ Bailey 1 (2b)

DJM Short 91 (54b)

END OF OVER:15 | 14 Runs | HH: 125/2 | RR: 8.33

END OF OVER:14 | 6 Runs 1 Wkt | HH: 111/2 | RR: 7.92

BR McDermott c Weatherald b Rashid Khan 18 (18b 0x4 1×6) SR: 100.00

END OF OVER:13 | 11 Runs | HH: 105/1 | RR: 8.07

END OF OVER:12 | 12 Runs | HH: 94/1 | RR: 7.83

END OF OVER:11 | 13 Runs | HH: 82/1 | RR: 7.45

END OF OVER:10 | 7 Runs | HH: 69/1 | RR: 6.90

END OF OVER:9 | 2 Runs 1 Wkt | HH: 62/1 | RR: 6.88

AJ Doolan c †Carey b Rashid Khan 29 (23b 3×4 1×6) SR: 126.08

END OF OVER:8 | 4 Runs | HH: 60/0 | RR: 7.50

END OF OVER:7 | 5 Runs | HH: 56/0 | RR: 8.00

END OF OVER:6 | 14 Runs | HH: 51/0 | RR: 8.50

END OF OVER:5 | 11 Runs | HH: 37/0 | RR: 7.40

END OF OVER:4 | 2 Runs | HH: 26/0 | RR: 6.50

END OF OVER:3 | 5 Runs | HH: 24/0 | RR: 8.00

END OF OVER:2 | 6 Runs | HH: 19/0 | RR: 9.50

END OF OVER: 1 | 13 Runs | HH: 13/0 | RR: 13.00

SQUADS

Story first published: 4th January 2018