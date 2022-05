کپتان کے آٹوگراف والی قمیض کے بدلے 16کروڑ روپے کی پیشکش

15 سالہ ابوبکر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے سابق وزیر اعظم عمران خان کے آٹوگراف والی قمیض کے بدلے 16 کروڑ روپے کی پیشکش ہوئی ہے جسے اس نے ٹھکرا دیا ہے۔

تحریک انصاف نے 8 مئی کو ایبٹ آباد میں جلسہ عام کا انعقاد کیا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا تھا۔ جلسے میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے علاوہ نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی تھی۔ ان میں 15 سالہ ابوبکر خان بھی شامل تھا۔

ابو بکر خان میلوں کا سفر طے کرکے ایبٹ آباد پہنچا لیکن وہ اپنے کپتان سے ملاقات نہ کرسکا، عمران خان سے ملاقات نہ ہوسکنے پر اسے رونا آگیا، اس کی روتے ہوئے وڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ابوبکر کو بنی گالہ بلالیا گیا تاکہ وہ سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرسکے۔

Video from Abbottabad, where our young supporter had requested to meet Chairman PTI @ImranKhanPTI #امپورٹڈ__حکومت__نامنظور pic.twitter.com/6EO9DYYl4p

— PTI (@PTIofficial) May 12, 2022