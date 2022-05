چینی شہریوں کی سلامتی کیلئے تمام اقدامات اٹھائیں گے، وزیراعظم

وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی کی چیانگ کے درمیان ٹیلیفون پر رابطہ ہوا جس میں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کیلئے پرعزم ہے۔

وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری پیر کو جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور چینی وزیراعظم لی کی چیانگ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جس میں پاک چین تعلقات کی سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔

وزیراعظم نے چین کی حکومت اور عوام سے 26 اپریل 2022ء کو کراچی یونیورسٹی میں ہونیوالے دہشت گرد حملے پر تعزیت کا اظہار کیا، واقعے میں 3 چینی اسکالرز سمیت 4 افراد جاں بحق ہوگئے تھے۔ وزیراعظم نے متاثرین کے اہلخانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔

شہباز شریف نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور مجرمانہ فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور مکمل تحقیقات کیلئے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔

وزیراعظم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اقتصادی منصوبوں اور اداروں پر پاکستان میں کام کرنیوالے تمام چینی شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔

انہوں نے چین کے وزیراعظم کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کیلئے پرعزم ہے۔

دونوں وزرائے اعظم نے دوطرفہ امور پر بھی تفصیلی تبادلۂ خیال کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور چین اپنے آزمودہ اور ہر طرح کے حالات میں جاری رہنے والے تزویراتی تعاون اور اشتراک کار کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔

