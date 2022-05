اللہ کرے عمران خان زندہ رہےاور نوازشریف کی کامیابی دیکھے،مریم

Posted: May 15, 2022 | Last Updated: 5 hours ago

نائب صدر ن لیگ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اللہ کرے عمران خان زندہ رہےاور وہ نواز شریف کی کامیابی دیکھیں۔

گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا بس چلے تو عمران خان کا کبھی نام نہ لوں مگر ميرا فرض ہے کہ ملک اور عوام کو اس فتنے سے بچاؤں، عوام کو فتنے سے بچانے کےلیے مجھے اس جھوٹے اور مکار شخص کا نام لينا پڑتا ہے۔

لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پہلے عمران خان نے جعلی خط پیش کیا پھر عالمی سازش کا رونا شروع کیا، اب عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لئے کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، انہوں نے ايک جلسے ميں بھی اپنی کارکردگی نہیں بتائی، اس کی کارکردگی زيرو ہے، جب کارکردگی صفر ہو تو جھوٹے ڈرامے کرنے پڑتے ہيں۔

مريم نواز کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بدترين دشمن کيلئے بھی موت کی دعا نہيں کرتے، اللہ کرے تم زندہ رہو اور نواز شريف کی کاميابياں ديکھو، تم نواز شريف کی کاميابياں ديکھو، عمران خان کسی حادثے کا انتظار نہ کرو، وڈيو سامنے لاؤ ، ضمانت ديتی ہوں نواز شريف تمہيں شہباز شريف سے زيادہ سيکيورٹی دے گا۔

مريم نواز کا کہنا تھا کہ 4 سال بعد عمران خان کی کھوئی ہوئی يادداشت واپس آگئی، چار سال سے جو ضمير کمبل لے کر سويا ہوا تھا وہ جاگ گيا، عمران خان کو آج بڑھتا ہوا ڈالر ياد آگيا، نواز شريف دور کا ڈالر جب تم نے اوپر پہنچايا تو ضمير کہاں تھا۔

نائب صدر ن لیگ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کرنے والا آج کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہوگئی يہ مہنگائی کی بات کرتا ہے تو اپنے خلاف چارج شيٹ پيش کرتا ہے، عمران خان معيشت کيلئے بارودی سرنگيں بچھاکر گيا ہے، پاکستان کی معيشت کو جاتے جاتے وينٹی ليٹر پر ڈال گيا۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتےہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے نمبرز بلاک کردیئے ہیں، ان کی چیخیں بتارہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نےان کا نمبر بلاک کردیا ہے، وہ جس نمبر پر فون کرتے ہیں اب وہ نمبر بدل گیا ہے، جب وہ عوام سے ووٹ مانگیں گے تو رانگ نمبر کی آواز آئے گی۔

مريم نواز کا کہنا تھا کہ 4 سالہ بدترين کارکردگی کا ملبہ ن ليگ پر ڈالنے نہيں ديں گے، اليکشن کا اتنا شوق تھا تو عدم اعتماد سے پہلے اليکشن ميں جاتے، اب تم کچھ نہيں کرو گے صرف نواز شريف کو ديکھو گے، اب جو کرنا ہے شير نے کرنا ہے، نواز شريف اليکشن سے نہيں ڈرتا، عمران خان کی دھاندلی کے باوجود 16 ميں سے 15 ضمنی اليکشن ن ليگ جيتی، اس کو ڈسکہ کا اليکشن ياد ہے نہ، نواز شريف کو ہرانے کيلئے ڈبے چوري کرانا پڑتے تھے۔