پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں، مفتاح اسماعیل

وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مفتاح اسماعیل نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں کپاس کی پیداوار میں واضح کمی ہوئی، پچھلے سال کپاس کی 53 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئیں جو 1984 کے بعد سب سے کم ہیں، رواں سال 70 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئیں۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ 4 سال قبل مسلم لیگ (ن) جب حکومت چھوڑ کر گئی تو ہم چینی برآمدکررہے تھے، تحریک انصاف نے بیرون ملک چینی 48 روپے فی کلو میں برآمد کی اور 98 روپے میں درآمد کی۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی نہیں دی جائے گی، اس کے علاوہ ان پر فی لیٹر 30 روپے لیوی کے علاوہ جی ایس ٹی بھی وصول کیا جائے گا۔ ہم عمران خان کے بطور وزیر اعظم کئے گئے وعدوں پر عمل کے پابند ہیں۔

مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمران خان نے حکومت بچانےکے لیے پٹرولیم مصنوعات کم کیں، عمران خان ہمارے لیےبارودی سرنگ بچھا کر گئے ہیں، آج حکومت پیٹرولیم ٓصنوعات پر سبسڈی کی مد میں ماہانہ 120 ارب کا نقصان کررہی ہے،ہمیں ایسی نیج پر لایا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں تو بھی گناہ گار اور نہ بڑھائیں تو بھی گناہ ہیں۔

عمران خان کی حکومت کی جانب سے کئے گئے معاہدے کے تحت پیٹرول اور اور ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر اضافہ ہونا چاہیے لیکن میں اور میرا وزیر اعظم عوام پر بوجھ ڈالنے کے حق میں نہیں، ہم کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے، ہمارا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فی الحال بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔