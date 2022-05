جیکب آباد ہفتہ کو دنیا کا گرم ترین مقام رہا

پاکستان میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور کئی علاقوں میں درجہ حررات 51 ڈگری تک جاپہنچا ہے جبکہ جیکب آباد آج (14 مئی کو) دنیا کا گرم ترین مقام رہا۔

پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ہفتے کے روز سورج نے سب سے زیادہ قہر جیکب آباد میں ڈھایا، جہاں درجہ حرارت 51 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہید بے نظیر آباد میں 50.5 اور موئن جو داڑو میں 50 ڈگری کو چھو گیا، لاڑکانہ، دادو ، سکرنڈ اور سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔

خیر پور میں 48.6، پڈعیدن میں 48.5، روہڑی میں 48، سکھر میں 47.5 اور مٹھی میں 46.5 جب کہ حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46.2 ریکارڈ کیا گیا۔

کراچی میں 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا

کراچی میں ہفتے کو بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہی اور درجہ حرارت 42.8 تک پہنچ گیا۔

چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ ہفتے کو کراچی میں مئی کے مہینے میں گرمی کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔

2012 میں مئی کے مہینے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 42.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔

Incessant heat. First 50°C of the 2022 Northern Hemisphere summer has been recorded in Pakistan 🇵🇰

The longevity and strength of the heat in this part of the world is simply staggering. It has been hovering around record heat levels since March. pic.twitter.com/izfSwuzkyx

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) May 13, 2022