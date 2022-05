سيالکوٹ میں پی ٹی آئی کے جلسے کا مقام تبدیل

Your browser does not support the video tag.

پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) کے جلسے کا مقام تبدیل کردیا گیا ہے، جلسے سے عمران خان سمیت مرکزی قیادت خطاب کرے گی۔

لاہور میں 14 مئی بروز ہفتہ پریس کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود اور اعجاز چوہدری نے اعلان کیا کہ آج سیالکوٹ میں وی آئی پی کرکٹ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا، ڈی سی کو کہا ہے عثمان ڈار اور دیگر کو رہا کیا جائے۔

پی ٹی آئی رہنما اعجاز چوہدری نے کہا کہ حکومت باز آجائیں ورنہ خواجہ آصف کا گھسیٹ کر احتساب کریں گے، ان کے کہنے پر سب کچھ کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عثمان ڈار اور دیگر کو رہا کیا جائے، ہم اس وقت تک پرامن رہیں گے جب تک آپ ہمیں رہنے دیں گے۔

قبل ازیں بغیر اجازت جلسہ کرنے پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے سی ٹی آئی گراؤنڈ میں تحریک انصاف کی تیاریوں کو بریک لگا دیا۔ پولیس اہل کاروں نے جلسہ گاہ سے سامان ہٹا کر مزاحمت کرنے والے متعدد پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا۔

پنڈال اکھاڑ دیا

بغير اجازت جلسہ کرنے پر پوليس کی بھاری نفری ہفتہ 14 مئی کی صبح جلسہ گاہ پہنچی تو تحريک اںصاف کے رہنما عثمان ڈار اور کارکنان سامنے آگئے۔ پولیس نے بغیر اجازت جلسہ کرنے پر پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ کا پنڈال اکھاڑ ڈالا۔

اس موقع پر عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ عمران خان ہر صورت سیالکوٹ آئیں گے۔ حقيقی آزادی کی تحريک جاری رہے گی۔ انہوں نے ہميں جيلوں ميں ڈال ديا ہے، گھبرانے والے نہيں، ڈٹے رہيں گے۔

جلسہ گاہ میں پولیس اور کارکنوں کے درمیان بات تلخ کلامی سے نکل کر ہاتھا پائی تک پہنچی تو پوليس نے کارکنان کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گيس کی شيلنگ کی۔

پولیس کی جانب سے مشتعل پی ٹی آئی کارکنوں کو روکنے کیلئے لاٹھی چارج بھی کیا۔ جلسہ گاہ سے سامان ہٹانے کے دوران تحریک انصاف کے کارکنوں کرین کے سامنے لیٹ گئے۔

کرين کی مدد سے خاردار تاريں ہٹانے کے بعد کرسياں اورکنٹينرز ہٹا دیئے گئے، جب کہ اس دوران اسٹيج پر پوليس کی بھاری نفری موجود رہی۔ منتظمین بھی پولیس احکامات ملنے پر پنڈال سے کرسياں اٹھا کر لے گئے۔ ساؤنڈ سسٹم اور بڑی اسکرين بھی نئے جلسے کے مقام پر منتقل کردی گئی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق پولیس کی جانب سے جلسے سے منع کرنے پر پی ٹی آئی اراکین مشتعل ہوئے، جس پر انہیں حراست میں لے کر نا معلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے، زیر حراست افراد میں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار بھی شامل تھے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سیالکوٹ ضلعی انتظامیہ نے سی ٹی آئی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کردی تھی۔

ڈی پی او

ضلعی انتظامیہ کے مطابق نجی پراپرٹی کے مالکان کی رضا مندی کے بغیر کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈی پی او سيالکوٹ کا کہنا ہے کہ کرسچن کميونٹی نے اپنی جگہ پر جلسہ کرنے پرعدالت سے رجوع کيا تھا۔ ڈپٹی کمشنر سيالکوٹ عمران قريشی کا کہنا ہے پرائيويٹ جگہ پر جلسے کی اجازت نہيں دے سکتے۔ پوليس نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے۔ عمران خان سیالکوٹ آئے تو عمران خان کو سابق وزيراعظم کی حيثيت سے مکمل سيکيورٹی ديں گے۔

کرسچن کمیونٹی

ضلعی انتظامیہ کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے سی ٹی آئی گراؤنڈ کے مالکان سے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ سی ٹی آئی گراؤنڈ امریکن مشن کی ملکیت ہے۔ کمیونٹی کے افراد نے مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سی ٹی آئی گراؤنڈ 118 برس سے مذہبی رسومات کے لیے ہی مختص ہے۔

ضلعی انتظامیہ کا یہ مؤقف بھی سامنے آیا تھا کہ سی ٹی آئی گراؤنڈ میں جلسہ کی کال پر مسیحی کمیونٹی سراپا احتجاج ہے، جس سے امن و امان کا خطرہ ہے۔ سیالکوٹ کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق پی ٹی آئی کو گورنمنٹ مرے کالج گراؤنڈ اور اسپورٹس جمنازیم پسرور پر جلسہ کرنے کی تجویز دی ہے، تحریک انصاف سی ٹی آئی گراؤنڈ کے علاوہ کوئی اور متبادل جگہ جلسہ کرنے کہ درخواست دے۔

شہر بند کرنے کی کال

دوسری جانب جمعہ کے روز پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے جلسے کی اجازت نہ دینے پر آج سیالکوٹ‌ شہر بند کرنے کی کال دے دی ہے۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ معلوم ہوا ہے انتظامیہ جلسہ گاہ میں انتظامات کودرہم برہم کرنا چاہتی ہے، پُر امن جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 روز قبل دی گئی درخواست پر آخری روز انکار کا فیصلہ سنایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارکنان ریاستی طاقت کے استعمال کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار رہیں، ریاستی مشینری کا استعمال ہوا تو آج سیالکوٹ شہر بند کریں گے۔

ان کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو سیالکوٹ کی ہر سڑک پر جلسہ ہوگا اور کسی قسم کی انارکی ہوئی تو ذمہ دار ڈی سی، امپورٹڈ حکومت پر ہوگی۔

پی ٹی آئی رہنماؤں کی مذمت

پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو روکنے اور کارکنوں پر پولیس تشدد کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے الزام عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پولیس نے یہ سب قاتل وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ کی ایما پر کیا ہے۔ شیریں مزاری کی جانب سے جلسہ گاہ کی پوسٹ کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی شدت کے باعث عثمان ڈار آنکھیں کھولنے سے قاصر ہیں اور مسلسل آنکھیں صاف کر رہے ہیں، جب کہ اردگرد موجود افراد بھی آنسو گیس سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔

Everyone must come out in huge numbers to #Sialkot! Wherever you are make your way there. https://t.co/RfSg4GWW6y — Sayed Z Bukhari (@sayedzbukhari) May 14, 2022

پی ٹی آئی رہنما نے اپنے ردعمل میں کہا کہ اس بربریت کے خلاف تما افراد باہر نکلیں اور اپنا راستہ بنائیں۔