لاہور:ہیٹ ویو کا دوسرا اسپیل،محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجادی

محکمہ موسمیات نے لاہور میں ہیٹ ویو کے دوسرے اسپیل سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کا درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق باغوں کے شہر لاہور میں ہیٹ ویو کا دوسرا اسپیل آج سے شروع ہوگیا ہے، جو 16 مئی تک جاری رہے گا۔ شہر کا جمعرات کی دوپہر تک ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جب کہ محکمے نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا ہے کہ آج درجہ حرارت بڑھ کر 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔

ماہرین صحت کے مطابق لوگ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور احتیاطی تدابیراپنائيں۔

دوسری جانب چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کا سلسلہ 15 مئی تک جاری رہے گا۔ ہیٹ ویو کا اثر کراچی سے زیادہ اندرون سندھ پر ہوگا، جہاں میرپور خاص، حیدر آباد اور تھرپارکر میں آج پارہ چوالیس سے چھیالیس ڈگری تک جا سکتا ہے۔

میٹ آفس کے مطابق کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں نہیں ہے، شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جب کہ سندھ کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری کو بھی چھوسکتا ہے۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب زائد ہونے سے درجہ حرارت کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تاہم 13 اور 14 مئی کو گرمی کی شدت زیادہ رہے گی اور اس دوران درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔

محکمے کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاوہ ملک کے مختلف حصے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔

بالائی اور وسطی سندھ، بالائی اور وسطی جنوبی پنجاب کے علاوہ بلوچستان میں بھی گرمی کی شدت معمول سے زائد ہے۔ بالائی اور وسطی سندھ، بالائی، وسطی جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہیٹ ویو 15 مئی تک رہ سکتی ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران بالائی پنجاب، اسلام آباد، کے پی،گلگت بلتستان اور کشمیر کا درجہ حرارت دن میں معمول سے7 سے9 ڈگری زائد ہوسکتا ہے۔ بالائی اور وسطی سندھ، وسطی اور جنوبی پنجاب، اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت معمول سے6 سے8 ڈگری زیادہ ہوسکتا ہے۔

اس کے علاوہ خان پور، رحیم یار خان، ڈی جی خان میں درجہ حرارت 45 ڈگری یا اس سےزائد بھی جاسکتا ہے، جب کہ ملتان، بہاولپور اور دیگر علاقوں میں بھی درجہ حرارت 45 ڈگری سے زائد رہنے کا امکان ہے۔

چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق 12 سے 15 مئی کے دوران گرمی کی شدت زائد ہوگی، جیکب آباد، دادو، لاڑکانہ ،سکھرمیں درجہ حرارت 46 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔

The respite from #heatwave in Pakistan and India is only temporary. @pmdgov is warning that extreme heat will once again grip much of the country next week, with temperatures up to 9°C above normal. pic.twitter.com/33ecd6jW7X