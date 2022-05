امریکا میں تعینات پاکستانی سفیر کی امریکی مشیر سے ملاقات

امریکا میں تعینات پاکستان کے سفیر مسعود خان نے امریکی مشیر ڈیرک شولے سے ملاقات کی۔

مسعود خان نے امریکی مشیر سے ہونے والی ملاقات کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ملاقات اچھی رہی، جب کہ امریکی سفیر نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے ملاقات کی تصویر شیئر کی۔

Great meeting Mr Derek Chollet Counselor/ Advisor @StateDept Discussed ways to strengthen 🇵🇰🇺🇸 longstanding relations. Trade, investment,health, energy,climate highest priority. Will celebrate 7️⃣5️⃣ 🇵🇰🇺🇸anniversary to fortify ties. Steady trajectory for future. ⁦⁦ @PakinUSA ⁩ pic.twitter.com/WPmY2BQkaM

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر امریکی مشیر کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ امریکی مشیر ڈیرک شولے سے محکمہ خارجہ میں ملاقات ہوئی۔

ملاقات میں دونوں عہدے داروں نے پاک امریکا کے مابین جاری معاملات پر جلد فیصلہ سازی کیلئے اعلیٰ سطح کے روابط پر اتفاق کیا۔

پاک امریکی حکام نے تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تبدیلی، زراعت اور صحت جیسے اہم شعبوں میں روابط میں مزید تیزی لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پاکستانی سفیر مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاک امریکا تعلقات کا مستقبل امید افزا ہے۔

ملاقات میں دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں جاری دوطرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔

Had a great meeting with Pakistani Ambassador @Masood__Khan. Discussed expanding engagement on trade, climate, energy, and health; #USPAK cooperation on Afghan stability; & reinforcing 75 years of our enduring diplomatic relations. #PakUSAt75 pic.twitter.com/koze2jTlS1