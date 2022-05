لندن: نوازشریف کے زیر صدارت اجلاس،اہم فیصلوں کا اعلان آج ہوگا

Posted: May 12, 2022 | Last Updated: 1 hour ago

لندن میں نواز شریف کی قیادت میں 11 مئی کو ہونے والے اہم اجلاس میں ملکی معیشت کو سنبھالنے کیلئے اہم فیصلوں پر اتفاق کیا گیا، جس کا باقاعدہ اعلان آج کیا جائے گا، جب کہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نواز شریف ملک واپس آئے تو سیاسی درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔

مریم اورنگزیب

وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق قائد ن لیگ کی زیر صدارت اجلاس میں حکومت کو ورثے میں ملنے والے سنگین معاشی، آئینی اور انتظامی بحرانوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔

انہوں نے بتایا گیا کہ عوام کو مزید مہنگائی سے بچانے کیلئے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ توانائی بحران، لوڈشیڈنگ، تیل اور ایل این جی نہ منگوانے کی تفصیلات بھی نواز شریف کو بتائی گئیں، جب کہ حکومتی ٹیم نے معاشی حقائق کی روشنی میں مستقبل کےاقدامات سے بھی آگاہ کیا۔

وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اجلاس میں تین اپریل سے اب تک آئین شکنی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور طے کیا گیا ہے کہ آئین شکن عناصر سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹا جائے گیا۔

واضح رہے کہ نواز شریف کی زیرصدارت حتمی فیصلوں کیلئے آج بروز جمعرات 12 مئی کو دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں ملک اور عوام کو بحران سے نکالنے کیلئے حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی۔

گزشتہ اجلاس کی کہانی

گزشتہ روز 11 مئی بروز بدھ کو ہونے والے لندن اجلاس میں اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ن لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی حکمت عملی بنائی جائے، آئینی اصلاحات کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔

نواز شریف نے وزیراعظم بننے پر شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے ضلعی سطح پر پارٹی کو منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنما اور کارکن عوام سے رابطے بڑھائیں۔

نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کو پستیوں میں دھکیلا ہے۔

ون آن ون

ن لیگی مرکزی قیادت کے اہم اجلاس سے وزیراعظم شہباز شریف اور قبل نواز شریف کی ون آن ون ایک گھنٹہ طویل ملاقات بھی ہوئی۔ جس کے بعد مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا۔

اجلاس میں نواز شریف، وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، کابینہ کے ارکان خواجہ آصف، ایاز صادق، رانا ثنا اللہ، سعد رفیق، مریم اورنگزیب ، احسن اقبال اور شہباز شریف کے صاحبزادہ سلیمان شہباز بھی شریک ہوئے۔

کارکنان آمنے سامنے

ن لیگی قیادت کی لندن آمد اور نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) کے کارکنان نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوگئے جس کے بعد ن لیگ کے کارکنان بھی موقع پر پہنچ گئے۔

دونوں پارٹیوں کے کارکنان آمنے سامنے آگئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ کارکنان کی جانب سے بینرز بھی لائے گئے تھے جس میں مخالفین سے متعلق نعرے درج تھے۔