آج سے ملک بھر میں ہیٹ ویو کی شدت میں اضافہ ہوگا

محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا ہے کہ آج سے ملک میں ہیٹ ویو کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت سات سے نو درجہ بڑھے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں چھ سے آٹھ سینٹی گریڈ اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری باہر نکلنے سے احتیاط کریں اور اپنے ساتھ پانی اور جوس رکھیں۔

کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں 11 مئی سے ہیٹ ویو کا امکان ہے، جب کہ پشاور میں بھی ہیٹ اسٹروک کی پیش گوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جب کہ 11 مئی سے سندھ بھر میں ہیٹ ویو کا امکان ہے، خلیج بنگال میں بننے والے سائیکلون کے باعث موسم گرم رہے گا۔

شہر کراچی میں آج 15 کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے جبکہ کراچی میں آج درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور دن میں ہوا 20 کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی محکمہ موسمیات نے آج سے ہیٹ اسٹروک کی پیش گوئی کر دی۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ صوبائی حکومت کی ہدایات پر الرٹ کر دیا گیا ہے اور ریسکیو کے اسٹیشنز 24 گھنٹے کھلے اور کنٹرول روم فعال رہیں گے۔

ڈی جی ریسکیو نے ریسکیو ایمبولینسز میں کولر، پانی کی بوتلیں اور آئس بیگز رکھنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ شہری دوپہر کے وقت غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام ہلکے کپڑوں، سر پر گیلا کپڑا اور پانی کا کثرت سے استعمال کریں، جب کہ کسی بھی ایمرجنسی کے دوران 1122 پر کال کریں۔

طبی ماہرین

طبی ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہری باہر نکلنے سے احتیاط کریں،اپنے ساتھ پانی اور جوس رکھیں۔ امکان ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اس دوران درجہ حرارت میں 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوگا، جب کہ بالائی علاقوں خیبر پختونخوا ، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت7 سے 9 ڈگری تک بڑھے گا۔

بھارتی آبی ہٹ دھرمی

دوسری جانب پاک بھارت آبی تنازعات پر بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ پاکستان کے لکھے گئے خط کا ایک ماہ بعد بھی بھارت نے جواب نہیں دیا۔ بھارتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مئی میں نئی دہلی میں ہونے والے پاک بھارت آبی مذاکرات تاخیر کا شکار ہوگئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پاک بھارت آبی ماہرین کا تین روزہ اجلاس یکم مارچ کو اسلام آباد میں ہوا تھا اور اس اجلاس میں مئی میں نئی دہلی میں مذاکرات پر اتفاق ہوا تھا۔

ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے انڈس وائر کمیشن اجلاس کے انعقاد کے لیے بھارتی ہم منصب کو جلد دوسرا خط لکھا جائے گا۔

•بالائی اوروسطی سندھ ، وسطی اورجنوبی پنجاب، بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 06 سے08 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان۔ — Pak Met Department محکمہ موسمیات (@pmdgov) May 6, 2022