ہنزہ میں گلیشئیرپگھلنےسےتباہی،مکانات اورپاورہاوسزبھی بہہ گئے

ہنزہ میں گلیشئیر پگھلنے سے تباہی ہی تباہی کے منظر دیکھنے میں آئے، جہاں صرف حسن آباد پُل ہی نہیں مکانات اور پاؤر ہاوسز بھی ریلے کی نظر ہوگئے۔ تیز پانی کے بہاؤ میں واٹر چینلز بھی نہیں تباہ ہوگئے۔

قمر زمان کائرہ

مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے سماء سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ ہنزہ میں جو پل ٹوٹا ہے وہاں انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ این ڈی ایم اے اور این ایچ اے کا عملہ بھی پہنچ گیا ہے۔ صورت حال بہتر ہے عارضی روٹ کیلئے جگہ فائنل ہوگئی ہے، جلد ہی پل پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔

چیف سیکریٹری گلگت بلتستان

ہفتہ 7 مئی کو پیش آنے والے واقعہ کے بعد صورت حال کا جائزہ لینے چیف سیکریٹری گلگت بلتستان نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں حسن آباد پُل ديکھتے ہی ديکھتے تہس نہس ہوگيا تھا۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری نے ہنگامی بنیادوں پربحالی اورمتاثرین کی بھرپور امداد کی ہدایت کی۔

حکام کے مطابق سیلابی صورت حال کے بعد شاہراہ قراقرم پر آمدورفت بند کردی گئی ہے، جب کہ ٹریفک کو نگر سے متبادل راستے اپنانے کیلئے سڑک پر منتقل کیا گیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کیلئے پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔

گلگت بلتستان کی ٹورسٹ پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ٹریفک ساس ویلی روڈ کے متبادل راستے پر منتقل کردی گئی ہے۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہیوی ٹریفک کیلئے ایک ہفتے ميں متبادل ایمرجنسی پُل بنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز آنے والے سیلابی ریلے اور پانی کے بہاؤ میں اضافے سے زرعی اراضی اور باغات کو بھی نقصان پہنچا تھا۔

واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد وزیرِاعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے چیف سیکریٹری گلگت بلتستان سے ٹیلیفونک رابط کرکے تفصیلات طلب کرلیں، جب کہ بحالی کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت بھی کی۔

سوشل میڈیا پر جاری فوٹیج میں دیکھاجاسکتا ہے کہ سیلاب نے حسن آباد پل کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ کردیا۔

ہنزہ کے سپرنٹنڈنٹ پولیس (ایس پی) ظہور احمد نے بتایا کہ گرمی کی وجہ سے گلیشئر ہفتے کو پگھلنا شروع ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں سیلاب آیا اور پل تباہ ہوا اور ناقابل استعمال ہوگیا۔

ن کا کہنا تھا کہ سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہےتاہم انہیں گنیش اور مرتضیٰ آباد کے ذریعے متبادل راستہ فراہم کردیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ٹورسٹ پولیس بھی مختلف مقامات پر تعینات ہے تاکہ سیاحوں کو مشکل پیش نہ آئے۔

ایس پی کا کہنا تھا کہ نالے کے قریب مقیم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کردیا گیا ہے، پولیس اور ریکسیو سروسز سمیت پوری انتظامیہ ہنگامی صورت حال کے لیے الرٹ ہے۔

چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین احمد وانی نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ ہنگامی طور پر پل کی بحالی کا کام مکمل کیا جائے گا۔

#Shishper glacial lake outburst flood in #Hunza has damaged an important bridge on #KKH at #Hassanabad.



The light transport/traffic has been diverted to alternate route on SAS Valley Road but heavy transport vehicles are not allowed.



For further information dial 1422. pic.twitter.com/9eeqBUzRuH — Tourist Police Gilgit-Baltistan (@GBPolice1422) May 7, 2022

چیف سیکریٹری کے دفتر کے مطابق سیاحوں کو پیٹرول اور دیگر اہم ضروریات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ متاثرہ خاندانوں کو بحالی اور راشن کے انتظامات بھی یقینی بنائے جارہے ہیں۔

ضلعی پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہنزہ اور گلگت میں کنڑول روم قائم کیا گیا ہے اور بالترتیب 05813-930721-2 اور 05811930033 پر رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

گلیشئر کی تعداد زیادہ ہے

وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے بیان میں خبردار کیا کہ گلگت بلتستان اور خیبرپختونخوا میں کئی خطرناک علاقے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پولر ریجن سے باہر گلیشئرز کی بڑی تعداد ہے اور کئی درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پگھل رہی ہیں۔

A few days ago @ClimateChangePK had warned that Pakistan’s vulnerability is high due to high temps. Hassanabad bridge on the KKH collapsed due to GLOF from the melting Shisper glacier which caused erosion under pillars. Am told FWO will have a temporary bridge up in 48 hours. 1/2 pic.twitter.com/Sjl9QIMI0G — SenatorSherryRehman (@sherryrehman) May 7, 2022

وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ گلیشئرز کا پگھلاؤ تشویش کی بات ہے۔

پی پی پی چیئرمین و وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا گلگت میں سیلابی صورتحال پر بیان



شیشپر گلیشیئر پر جھیل پھٹنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹنے کی ضرورت ہے: بلاول بھٹو زرداری @BBhuttoZardari — PPP (@MediaCellPPP) May 7, 2022

گلگت بلتستان کی انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ڈائریکٹر شہزاد شگری کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے خطے میں گلیشئرز ک پگھنے کا عمل تیز ہوا ہے اور آبادی کے لیے خطرات پیدا ہوگئے ہیں۔