کامیاب جوان پروگرام کیلئے قرضہ نہ دینامایوس کن ہے،شوکت ترین

سابق وزیرخزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ غریب عوام کےساتھ سیاست نہ کی جائے، کامیاب جوان پروگرام کیلئےقرضہ نہ دینامایوس کن ہے۔

ٹویٹر پیغام میں شوکت ترین کا کہنا تھا کہ اخوت فاونڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجدثاقب نے مجھے بتایا ہے کہ بینکوں نے کامیاب جوان پروگرام کیلئےفنڈز دینا روک دیئے ہیں۔

Today I met Dr Amjad Saqib of Akhuwat, who informed me that large banks have stopped providing funding for Kamyab Pakistan program for the poor people. It is most disappointing. Let’s not play politics with the poor people.

