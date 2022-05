مولانا طارق جمیل نے عید الفطر کے پیغام میں کیا کہا

معروف عالمِ دین مولانا طارق جمیل کی جانب سے عیدالفطر کے موقع پر اُمتِ مسلمہ کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری میں مولانا طارق جمیل کی جانب سے امتِ مسلمہ کو عیدالفطر کی مبارک باد پیش کی گئی ہے۔ اپنے پیغام میں مولانا طارق جمیل نے کہا کہ اللّہ کریم ہماری تمام عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائیں۔

اُنہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ساتھ عافیت و آسانی کا معاملہ فرمائیں اور وطنِ عزیز اور اس کے ہر شہری کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔

واضح رہے کہ ملک بھر میں عیدالفطر آج مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جارہی ہے۔

Eid Mubarak to the entire Ummah! May Allah accept our acts of worship and duas, bring ease on us and keep every citizen of our beloved land under His protection.

#عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/21iTzXMwK6