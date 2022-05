امریکی تجزیہ کار کی ویڈیو سازش کاثبوت ہے، عمران خان

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی تجزیہ کار کی جانب سے پاکستانی حکومت کے خاتمے کے اعتراف سے متعلق ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے سوال پوچھ لیا کہ کیا ایسا کرکے وہ 22 کروڑ عوام میں امریکا مخالف جذبات کم کررہے یا بڑھا رہے ہیں؟۔

سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ زیر گردش ہے جس میں امریکی تجزیہ کار ریبیکا گرانٹ ایک سوال کے جواب میں یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو یوکرین کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے، اسے روس کے ساتھ معاہدے ختم کرنے ہوں گے جبکہ چین سے بھی تعلقات میں کمی لانی ہوگی۔

ریبیکا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکا مخالف پالیسیاں ختم کرنا ہوں گی، جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو (عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے) ختم کردیا گیا، اور اب یہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان امریکا مخالف پالیسیاں اور روس سے تعلقات ختم کرے۔

My question for the Biden Administration: By indulging in a regime change conspiracy to remove a democratically elected PM of a country of over 220 mn people to bring in a puppet PM, do you think you have lessened or increased anti-American sentiment in Pakistan?

سابق وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر کسی کو امریکی حکومت کی تبدیلی کی سازش کے بارے میں کوئی شبہ ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر تمام شکوک و شبہات دور ہوجانے چاہئیں کہ ایک جمہوری طور پر منتخب وزیراعظم اور ان کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا۔

انہوں نے کہا کہ واضح طور پر امریکا ایک فرمانبردار کٹھ پتلی وزیراعظم چاہتا ہے جو یورپی جنگ میں پاکستان کو غیر جانبداری کے انتخاب کی اجازت نہیں دے گا۔

After this reaffirmation of US regime change conspiracy that was evident from the cipher message sent by our Envoy in Washington conveying State Dept Lu’s threat, it is surely duty of CJP to form Commission to hold public hearings on who all were involved here in this conspiracy.

