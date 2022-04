مسجدنبویﷺواقعہ: سعودی سفارتخانے کی گرفتاریوں کی تصدیق 

پاکستان میں سعودی سفارتخانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسجدنبویﷺ کی بے حرمتی پر کچھ پاکستانیوں کو گرفتار کر لیاگیا ہیں۔

مسجد نبویؐ واقعے پر سعودی عرب کی جانب سے پہلے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گرفتاریاں مقدس مقام کی بے حرمتی پر کی گئیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پولیس کی کارروائیاں ابھی جاری ہیں۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز روضہ رسول پر وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کی حاضری پر نعرے بازی اور بد تمیزی کی گئی اور مشتعل ہجوم نے روضہ رسول کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ نعرے لگاتے۔ مشتعل ہجوم وفاقی وزراء کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے اور ویڈیوز بناتے رہے۔

وزیراعظم شہباز شریف 13 رکنی وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔

دوسری جانب ویڈیو میں برطانیہ اور یورپ میں چیئرمین تحریک انصاف کے ترجمان صاحبزادہ جہانگیر کو دیکھا جاسکتا ہے ۔ پی ٹی آئی رہنما نے نعرے بازی کرائی اور وزیروں سے بدتمیزی کی ویڈیوز بھی انہوں نے ہی وائرل کرائیں۔

Prime Minister Shahbaz Sharif along with the Pakistani delegation offered Jumma prayer in Masjid-e-Nabwi (PBUH).

The delegation prayed for the security of the country & the nation and for the development & prosperity of Pakistan. pic.twitter.com/3Sg7lPpKNO

