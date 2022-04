دھمکی آميز مراسلے،عمران خان کا صدرِ مملکت کو خط لکھنے کا فیصلہ

سابق وزیراعظم عمران خان نے دھمکی آمیز مراسلے پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خط میں سابق وزیراعظم کی جانب سے عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان دھمکی آمیز مراسلہ سے متعلق لکھا گیا خط چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوائیں گے۔ خط میں مراسلے اور اس کے مندرجات کی روشنی میں کارروائی سے متعلق پوچھا جائے گا۔

عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے سفیر کو دی جانے والی دھمکی شرمناک اور سفارتی آداب کے یکسر منافی ہے۔ مہذب دنیا میں ایسے تکبرانہ طرزِ عمل اور سفارتی بداخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں۔

سابق وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ قوم کی آزادی و خود مختاری کا تحفظ حکومت کے دفاع و حصول سے بالاتر فریضہ ہے۔

عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی عوام اپنے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت پر بے حد رنجیدہ ہیں، حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان زیادہ دیر تک روکنا ممکن نہیں۔

