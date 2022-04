وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل امریکا روانہ

وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سے مذاکرات کیلئے امریکا روانہ ہوگئے ہیں۔

واشنگٹن روانگی سے قبل مفتاح اسماعیل کا مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر اپنی ٹویٹ میں لکھنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی کوشش کروں گا۔

انہوں نے مزید لکھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے آئی ایم ایف پروگرام پٹڑی سے اتارا۔ یہ ہماری معیشت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔

مفتاح اسماعیل کے مطابق راستے میں لندن میں اپنے قائد نواز شریف سے ملاقات کا موقع بھی ملے گا۔

قبل ازیں سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کیلئے چار سو ارب کی سبسڈی دی۔ ان کا پچپن روپے کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر پچپن کروڑ کا تیل پھونک گیا۔

پروگرام میں گفتگو کے دوران انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ملک کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے، جب تک شہباز شریف وزیراعظم ہیں پریشانی کی بات نہیں۔

