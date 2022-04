عمران خان کا ٹوئٹراسپیس پرخطاب،پی ٹی آئی کا ریکارڈ بنانے کا دعویٰ

پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کے ٹوئٹر اسپیس پر خطاب کے دوران نیا ریکارڈ اپنے نام کرنے کا دعویٰ کیا گیاہے۔



سابق وزیراعظم عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) کی جانب سے زبردست عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ 10 اپریل کے اقدام پر پاکستان بھر میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں نے اتوار کو عمران خان کی کال پر ملک گیر احتجاج کیا۔ بعد ازاں پارٹی قائد کی جانب سے پشاور اور کراچی میں بھی یکارڈ توڑ جلسے کیے گئے۔

عوام کی جانب سے زبرست پذرائی ملنے پر عمران خان نے ٹویٹ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک کال پر اتنی بڑی تعداد میں احتجاج کیلئے جمع ہونا امپورٹڈ حکومت نا منظور پر مہر ثبت کرتا ہے۔



عوامی رابطہ مہم کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز بدھ 20 اپریل کو ٹوئٹر اسپیس ( ٹوئٹر آڈیو روم) پر عوام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے ٹوئٹر اسپیس پر نیا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ اس سے قبل ٹوئٹر اسپیس پر اتنی بڑی تعداد میں صارفین کسی بھی اسپیس کا حصہ نہیں بنے تھے۔

سوشل میڈیا پر ان کے خطاب کو فیس بک اور انسٹاگرام جیسے دیگر پلیٹ فارمز پر بھی لائیو اسٹریم کیا گیا، جہاں ہزاروں صارفین نے انہیں دیکھا۔

پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ شب ہونے والے پی ٹی آئی کے ’ٹوئٹر اسپیس‘ میں سابق وزیراعظم عمران خان کا لائیو خطاب سننے کیلئے ریکارڈ صارفین نے شرکت کی۔

تحریک انصاف کے مطابق عمران خان کے ٹوئٹر اسپیس پر خطاب نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈز توڑ دیے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بتایا گیا کہ عمران خان کی اسپیس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 1لاکھ 65 ہزار تک پہنچ گئی تھی جو ٹوئٹر کی اسپیس کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔

Massive and record breaking response on today’s live session. First ever @TwitterSpaces experience with such huge nos, few areas of improvement noted for future ones. A max of 162k listeners at one time while 500k tuned in during the one hr session.#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/AZ1fJTnddz