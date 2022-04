صدرمملکت عارف علوی سے وزیراعظم شہبازشریف کی ملاقات

صدر مملکت ڈاکٹرعارف علوی سے وزیراعظم شہبازشریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی بہتری کے لئے آئین وقانون کی بالادستی کے لئے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

اقتدار سنبھالنے کے ایک ہفتے بعد بالا آخر صدر اور وزیراعظم کا آمنا سامنا ہو گیا ۔ شہباز شریف کی صدر علوی سے ملاقات میں اہم سیاسی معاملات اور گورنرز کی تعیناتی پر غور کیا گیا۔ گورنر پنجاب کو ہٹانے کی سمری پر بھی بات چیت کی گئی۔ صدر مملکت نے واضح کیا کہ انھوں نے آئین قانون اور حاصل اختیارات کے تحت اقدامات اٹھائے ہیں۔

دوسری جانب ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر مملکت اور وزیراعظم کی ملاقات میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورت حال پر تبادلہ خیال ہوا۔

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif called on President Dr. Arif Alvi at Aiwan-e-Sadr.

Issues relating to the political and economic situation in the country were discussed during the meeting.

