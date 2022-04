عمران خان سے امریکی رکن کانگریس الہان عمر کی ملاقات

چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے ان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں ملاقات کی۔

ملاقات میں بھارت میں پھیلتے شدت پسند ہندوتوا نظریے اور اُس کے تباہ کن اثرات ، دوطرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔

سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے ٹویٹر پر عمران خان کے ہمراہ الہان عمر کی تصویر جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ملاقات میں اسلامو فوبیا اور متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ الہان عمر نے عمران خان اور عالمی سطح پر اسلام فوبیا کے خلاف ان کے موقف اور کام کو سراہا۔ ملاقات میں عمران خان نے الہان عمر کے ان مسائل پر جرات مندانہ اور اصولی موقف کو سراہا۔

US Congresswoman Ilhan Omar called on Chairman PTI in Bani Gala. They discussed Islamophobia & related issues. @Ilhan expressed her admiration for @ImranKhanPTI & his position on & work against Islamophobia globally. IK appreciated her courageous & principled position on issues.

