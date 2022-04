وفاقی کابینہ نوازشریف کی مشاورت سے بنائی، شہباز شریف

وزیراعظم شہبازشریف کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نوازشریف اور اتحادیوں سے سے مکمل مشاورت سے بنائی ہے۔

اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم نے لکھا کہ مجھے مکمل یقین ہے کابینہ کے ارکان لوگوں کی مشکلات حل کرنے کےلئے محنت کریں گے۔ کام کام اورصرف کام ہی ہمارا نصب العین ہے۔

Federal cabinet has been formed after thorough consultations with Mian Nawaz Sharif & coalition partners. It is my fervent hope that federal ministers, ministers of state & advisers will provide leadership & resolve the problems of the people. Work, work & only work is our motto.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 19, 2022