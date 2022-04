وزیراعظم نے اسلام آبادمیٹروبس کے نئےسیکشن کاافتتاح کردیا

Your browser does not support the video tag.

وزيراعظم شہبازشريف نے پشاورموڑتا اسلام آباد ميٹروبس سروس کاافتتاح کردیا، منصوبے سے روزانہ کی بنیاد پر پچاس ہزار شہريوں کو سفری سہولیات حاصل ہوں گی۔

وزارت عظمیٰ کاعہدہ سنبھالنےکےبعد شہبازشريف نے سی ڈے اے کو پشاورموڑتانیواسلام آبادائرپورٹ سیکشن کے لیے 6 روز کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے میٹرو بس چلانے کے احکامات جاری کیے تھے، اس پراجیکٹ پرکام 2017 میں شروع کیا گیا تھا۔

افتتاحی تقریب میں شریک وزیراعظم شہباز شریف نے بسوں کی فراہمی اور سی پیک میں تعاون کے لیے چین کا خصوصی شکریہ ادا کیا، انہوں نے ترک صدراوروہاں کے لوگوں سے بھی اظہارتشکرکیا۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ منصوبہ 4 سال تعطل کا شکاررہا، اصل تخمینہ 16 ارب تھا، یہ تحفہ 2017 میں نوازشریف نے اسلام آباد اورقرب وجوار کے شہریوں کے لیےدیا تھا جس نے 2018 میں آپریشنل ہونا تھا لیکن حکومت تبدیل ہوئی تودیگرتمام منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی بدترین تاخیرکاشکارہوا۔

انہوں نے کہا کہ قرض کے اوپرسود کی ادائیگی قومی آمدن سے ادا ہوتی ہے، پی ٹی آئی 16 ارب کا یہ منصوبہ کٹوتی کے بعد 12 ارب پرلے آئی جبکہ فنڈزموجود تھے لیکن قوم کی خدمت جذبہ مفقودتھا، سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا وہ 55 روپے کے خرچے پراپنے ہیلی کاپٹرپرآجاتے تھے، اور وزراء کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں تھیں تو کسی کو غریب سے کیا سروکارکہ انہوں نے اپنے روزمرہ امور کیسے سرانجام دینے ہیں، یہ احساس ہوتا تو منصوبہ 4 سال کیا 4 گھنٹے تاخیرکاشکار نہیں ہوتا۔لاہورمیں بھی پی ٹی آئی نے اورنج لائن کو تعطل کا شکار کروایا گیا لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہوسکی، پھرعدالت نے 300 صفحات کا فیصلہ لکھ کرکلین چٹ دی۔

گزشتہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم نے عوامی بھلائی کے منصوبوں کی عدم تکمیل پربات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں غریب عوام کا کوئی دردنہیں تھا، یہ منصوبہ مرحوم ہوچکاتھا لیکن آج سے 7 روز قبل جب مجھے عوام اورمتحدہ اتحاد نے خادم پاکستان بنایا تو پھراسے 4روزمیں مکمل کرکے آج افتتاح کیا گیا۔

وزیراعظم نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے 15 بسیں مستعارلی گئی ہیں، رمضان میں مسافروں کو َٹکٹ نہیں خریدناپڑے گا، ماہ رمضان کے بعد آرگنائزڈ سسٹم متعارف کروادیا جائے گا۔ انہوں نے اس منصوبے کاآغازکرنے والے سابق وزیراعظم نوازشریف کا بھی شکریہ اداکیا ۔

انہوں نے عزم ظاہرکیا کہ دن رات خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے، میں اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے، پچھلے وزیراعظم کوگھبراہٹ ہوگی لیکن عوام کی گبھراہٹ ختم ہوجائےگی۔

میٹروبسوں کے اس نئے روٹ سے شہریوں کے لیے خاصے فاصلے پرواقع نیواسلام آباد روٹ تک رسائی آسان ہوگی۔25 کلوميٹر سے زائد طویل اس ٹريک پرابتدائی طور پر پنجاب میٹرو کی 15 بسيں چلائى جائيں گى۔ رمضان المبارک میں شہریوں کے لیے اس روٹ پرسفربالکل مفت ہوگا۔

اس روٹ پر چلنے والی بسوں کو اورنج لائن کی مناسبت سے اسی رنگ میں پینٹ کیا گیا ہے ، اس کے علاوہ شہریوں کی سہولت کے لیےایپ بھی متعارف کروائی جارہی ہے جس کے ذریعے شہری آن لائن ٹکٹ بک کروانے کے علاوہ روٹ بھی جان سکیں گے۔

اسلام آباد میٹرو بس: پشاورموڑ تا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ

یہ 25.6 کلومیٹر کا وہ ٹریک ہے جسے 2017 میں منظور کیا گیا تھا۔ انفراسٹرکچر کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مکمل کیا تھا اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سروس کو چلانے کا کام سونپا گیا تھا۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ڈی اے کے چیئرمین نے کہا کہ بسیں پانچ منٹ کے وقفہ سے پہنچیں گی جبکہ ایئرپورٹ جانے اور جانے والی شٹلز 25 منٹ کے بعد آئیں گی۔

انہوں نے کہا کہ روات سے فیصل آباد تک بلیو لائن کی فزیبلٹی رپورٹ جلد مکمل کر لی جائے گی جس کے بعد منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا۔