حمزہ شہباز کی بطور وزیراعلیٰ تقریب حلف برداری مؤخر

حمزہ شہباز بطوروزیراعلیٰ پنجاب آج حلف نہیں اٹھا پائیں گے۔ گورنرپنجاب عمرسرفراچیمہ نےتقریب حلف برداری مؤخر کردی۔ تقریب حلف برداری میں شرکت کےلیے 1000 کے قریب افراد کو دعوت نامے دیے گئے تھے۔

گورنرہاؤس میں آج حمزہ شہباز کی حلف برداری کی تیاری کی گئی تاہم گورنرپنجاب کی جانب سے تقریب حلف برداری موخر کرنے کے باعث حمزہ شہباز کی ٹیم گورنرہاوس سے واپس روانہ ہوگئی۔

گورنرپنجاب کا کہنا ہے کہ نومنتخب وزیراعلیٰ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری مؤخر کردی، کسی غیر آئینی اقدام کو آئینی قرار نہیں دے سکتا۔

عمرسرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ ، گزشتہ روزپنجاب اسمبلی ميں جوہواوہ افسوسناک ہے، ارکان پارليمنٹ پر رياستی طاقت کا استعمال کياگيا، کہ ارکان پارلیمنٹ پر دھاوا بولا گیا،۔ ڈپٹی اسپیکر خود لوٹے ہوئے اور پارٹی بنے۔ حمزہ شہبازکے پاس اکثریت تھی تو الیکشن متنازع نہ بناتے۔

رہنما تحریک انصاف شفقت محمود کا کہنا ہے کہ غیرقانونی ڈھونگ رچاکر الیکشن کروایاگیا، گورنرکو اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ غیرقانونی وزیراعلیٰ سے حلف نہیں لیں گے۔

What happened in Punjab Assembly was condemnable & against all democratic norms & constitutional provisions. No one was in the Chair conducting the supposed elections – a total violation of all norms. We reject this sham mafia-captured “elections”. #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور

