گھر کے باہر ن لیگیوں کا احتجاج، جمائما بول پڑیں

سابق وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما خان نے اپنے گھر کے باہر ہونے والے احتجاج اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کی گئیں پوسٹ کا جواب دے دیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر جمائما کا کہنا تھا کہ گھر کے باہر احتجاج، سوشل میڈیا پر یہودی مخالف مہم اور میرے بچوں کو نشانہ بنانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں 90 کی دہائی کے پرانے لاہور میں واپس آگئی ہوں۔

Protests outside my house, targeting my children, antisemitic abuse on social media…. It’s almost like I’m back in 90s Lahore. #PuranaPakistan pic.twitter.com/0R2YOPcQrJ — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 15, 2022

ایک ٹوئٹ کے جواب میں جمائما کا کہنا تھا کہ احترام کے ساتھ، یہ بتانا چاہوں گی کہ فرق صرف اتنا ہے کہ نہ میرا پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی میرے بچوں کا۔ انہوں نے آج تک پاکستانی سیاست پر کوئی بیان تک نہیں دیا ہے۔ جب کہ میرے بچوں کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک عام شہری ہیں اور اپنے نجی معاملات اپنے تک رکھتے ہیں۔

اس ٹویٹ کے بعد پاکستانی صحافی حامد میر اور جمائما گولڈ اسمتھ کے درمیان ایسے مظاہروں کے حوالے سے بحث چھڑ گئی۔

The difference is that I have got nothing to do with Pakistani politics and neither have my children. They are low- key private individuals who are not even on social media. — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 15, 2022

جمائما نے یہ بھی لکھا کہ انہیں یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گزشتہ کئی دونوں سے انہیں یہ مسئلہ درپیش ہے، جس میں نامعلوم افراد ان کا پیچھا کر رہے ہیں، جس میں سے ایک شخص پچھلے ہفتے ان کے دفتر کے قریب گرفتار بھی کیا گیا ہے۔

Especially as I have an ongoing problem with stalkers (one arrested at my work place last week and another who breached his restraining order & is being tried in a few weeks) — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 15, 2022

ایک صارف کی جانب سے جب انہیں مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر پرانی پوسٹ پر ٹیگ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ماضی سیاسی رائے کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نسل پرستانہ بدسلوکی کا نشانہ بنایا جائے اور میرے گھر کا پتا سوشل میڈیا پر شائع کیا جائے؟ اور میرے بچوں کو نشانہ بنایا جائے، جب کہ انہوں نے آج تک پاکستانی سیاست پر کوئی بات بھی نہیں کی۔

You have nothing to do with Pak politics then what’s this??? Hypocrisy! https://t.co/ZhFmj9cYRa pic.twitter.com/qZEMV8YjDA — Danyal Chaudhry (@DanyalChaudhary) April 15, 2022

اتوار کو لندن میں عمران نیازی کی سابقہ اہلیہ کے گھر کے باہر احتجاج ہوگا۔ تا کہ اس کے بچوں کو بھی پتا چلے ان کا باپ کتنا کمینہ ہے۔ pic.twitter.com/9GL6QqPOhR — Abid Sher Ali (@AbidSherAli) April 14, 2022

The right to protest is something we protect in the UK – but to target children and resort to antisemitic abuse is vile and unacceptable. https://t.co/A3uOA47LCe — Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) April 15, 2022

برطانوی وزیر لارڈ طارق احمد کا کہنا تھا کہ احتجاج کا حق ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم برطانیہ میں تحفظ کرتے ہیں، لیکن بچوں کو نشانہ بنانا اور یہودی مخالفت کا سہارا لینا گھٹیا اور ناقابل قبول ہے۔

جمائما کے خلاف حالیہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے

گزشتہ ہفتے پاکستان مسلم لیگ نواز (ن) کے رہنما عابد شیر علی نے سماجی رابطے کی سائٹ پر ٹویٹ کے ذریعے ن لیگ کے حامیوں سے کہا تھا کہ وہ اتوار کو جمائما گولڈ اسٹتھ کے گھر کے باہر احتجاج میں شامل ہوں۔ عابد شیر علی کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ وہ عمران خان کے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے والد کیسے ہیں۔

ن لیگی رہنما نے نہ صرف اپنی ٹویٹ میں احتجاج کی کال دی بلکہ اس پوسٹر پر جمائما کے گھر کا پورا پتا بھی لکھ ڈالا تھا۔

جمائما گولڈ اسمتھ کون ہیں؟

سابق وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما کی عمران خان سے سال 1995 میں شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی نو سال چلی اور سال 2004 میں دونوں میں طلاق ہوگئی۔ دونوں کے دو بیٹے سلیمان اور قاسم ہیں، جو اس وقت لندن میں زیر تعلیم ہیں اور اپنی والدہ جمائما کے ساتھ رہتے ہیں۔ جمائما گولڈ اسمتھ برطانیہ کے ایک ارب پتی تاجر کی بیٹی ہیں۔

ماضی میں بھی کئی بار نشانہ بنایا گیا

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب عمران خان کی اہلیہ کو سیاسی مخالفین نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا متعدد بار ہوچکا ہے، جب مخالفین کے حامیوں نے جمائما گولڈ اسمتھ کو عمران خان کی حمایت کرنے یا صرف ان سے منسوب ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔

ذشتہ سال نواز شریف کی لندن میں اپنے پوتے جنید صفدر کا پولو میچ دیکھتے ہوئے کچھ تصاویر منظر عام پر آئی تھیں۔ اس پر عمران خان نے نواز شریف کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے جواب میں مریم نواز نے عمران خان پر شدید تنقید کی اور ان کے بچوں پر طنز کیا تھا۔