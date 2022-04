تحریک انصاف کے 123 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور

ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے تحریک انصاف کے 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرلیے۔

قاسم سوری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ انھیں تحریک انصاف کے 125 ارکان کے استعفے موصول ہوئے تھے جن میں سے محمد نواز اور جواد حسین کے علاوہ سب نے خود یہ استعفے جمع کرائے۔

ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کا کہنا تھا کہ بطور قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی مجھے موصول ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کو رولز اور ضابطے کے تحت منظور کرلیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ تحریک انصاف نے 10 اپریل کو چیئرمین عمران خان کی صدارت میں بنی گالا میں کور کمیٹی اجلاس میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

Want to appreciate our 123 MNAs as their resignations have been accepted by Speaker Qasim Suri. Their standing firm for a sovereign Pak & against US-initiated regime change bringing to power criminals, convicted & on bail – the ultimate insult to any self respecting indep nation.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 14, 2022