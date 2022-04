صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی رخصت پر چلے گئے۔ نومنتخب وزیراعظم شہباز سے حلف نہیں لیں گے۔

ایوانِ صدر نے اعلان کیا ہے کہ صدر عارف علوی کو ڈاکٹرز نے طبی بنیاد پر کچھ دن کے آرام کا مشورہ دیا ہے۔

اُن کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر یعنی سینیٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نومنتخب وزیرِ اعظم عارف علوی سے حلف لیں گے۔

President Dr. Arif Alvi has complained of discomfort. The physician has examined him thoroughly and has advised him rest for a few days.

