تحریک عدم اعتماد:عمران خان کی سابق اہلیہ کے بھائی نے کیا کہا

عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما کے بھائی نے بھی عدم اعتماد کامیاب ہونے پر وزیراعظم سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر جمائما کے بھائی بین گولڈ اسمتھ نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ میرے بہنوئی اچھے اور معزز آدمی ہیں۔ عمران خان صرف اپنے ملک کیلئے اچھے سے اچھا کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، جب کہ بطور وزیراعظم ان کا ریکارڈ غیر معمولی ہے۔

عمران خان کی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے بین گولڈ اسمتھ کا کہنا یہ بھی لکھنا تھا کہ عمران کی قیادت میں پاکستان نے ماحولیاتی بحالی کے حوالے سے بہت کام کیا۔

واضح رہے کہ جمائما اور عمران خان کی شادی سال 1995 میں ہوئی تھی۔

جمائما سابق وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ 1995 سے 2004 تک 9 سال تک لاہور میں رہیں۔ جمائما اور عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم ہیں، جو اس وقت لندن میں زیر تعلیم ہیں اور اپنی والدہ جمائما گولڈ اسمتھ کے ہمراہ رہتے ہیں۔

جمائما کے بھائی بین گولڈ اسمتھ لندن میں سرمایہ کاری کی فرم مینہیڈن کے بانی اور سی ای او ہیں۔ان کی یہ فرم توانائی اور وسائل کی کارکردگی کے حوالے سے کام کرتی ہے۔

My brother-in-law @ImranKhanPTI is a good and honourable man, motivated only by a strong desire to do good by his country. His record as PM is exceptional, most of all on the biggest issue of our time: Pakistan under Imran is now a world leader on environmental restoration.🙏