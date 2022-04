قومی اسمبلی کےاجلاس میں تاخیر،مریم نےبال کی تصویر ٹوئٹ کردی

قومی اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر پر مختلف رہنماؤں کا ردعمل سامنے آگیا، تاہم مریم اورنگزیب تمام رہنماؤں پر بازی لے گئیں۔ ایوان سے گیند کی تصویر سوشل میڈیا پر ٹوئٹ کردی۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر پاکستان مسلم لیگ نواز(ن) کی ترجمان مریم اورنگزیب کی جانب سے ہری ٹینس بال کو ہاتھ لیے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا کہ “آخری گیند عمران صاحب کو ڈھونڈ رہی ہی”۔ بال پر واضح حروف میں آخری لکھا نظر آرہا ہے۔

مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان صاحب عزت سے رخصت ہوسکتے تھے۔ ہر کسی کے نصيب ميں ايسا نہيں ہوتا۔ آج ہر حالت ميں عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہوگی۔ جو جو ووٹنگ کو روک رہا ہے 3سال سزا 5 سال کی نااہلی کیلئے تیار رہے۔

A maniac’s fear of having to face the music has brought the entire country to a grinding halt & a complete standstill. The country of 22 crore is without a government for weeks now. This blatant violation of constitution and disregard to SC orders will be ugly & end badly.