پاک فوج کا شاہین تھری کا کامیاب تجربہ

پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین تھری کا کامیاب تجربہ کرلیا ہے۔

پاک افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین تھری بیلسٹک میزائل نے تجربے کے دوران کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔

Pakistan today conducted successful flight test of Shaheen-III surface to surface ballistic missile. The test flight was aimed at revalidating various design and technical parameters of the weapon system. pic.twitter.com/WHmjPGZobZ

