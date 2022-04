عدم اعتماد پر ووٹنگ،ساڑھے 12بجےملتوی ہونے والا اجلاس تاحال شروع نہ ہوسکا

سپریم کورٹ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیئے جانے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج بروز ہفتہ 9 اپریل کی صبح ساڑھے 10 بجے شروع ہوا، تاہم سیشن کے دوران اراکین کی ایک دوسرے پر شدید نعرے بازی کے بعد اجلاس کچھ دیر کیلئے ملتوی کردیا گیا۔

آج ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت شروع ہوا۔ ایوان کی کارروائی شروع ہونے سے قبل خاتون رکن قومی اسمبلی کی وفات پانے والی والدہ کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔

اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اجلاس کی صدارت شروع کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق من و عن کارروائی کروں گا۔ اس موقع پر قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف کو اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔

شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج پارلیمان آئینی و قانونی طریقے سے ایک سلیکٹڈ وزیراعظم کو شکست فاش دینے جا رہا ہے۔ جس پر حکومتی بینچز پر موجود اراکین کی جانب سے شہباز شریف کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اس دوران اپوزیشن لیڈر نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ایوان میں پڑھ کر سنایا۔

شہاز شریف نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کیلئے دفن کردیا ہے۔ اس دوران اسپیکر قومی اسمبلی نے ریمارکس دیئے کہ میں اسمبلی کی کارروائی کو عدالتی فیصلے کے عین مطابق آگے بڑھاؤں گا۔

شہباز شریف نے بات آگے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ 7 اپریل ملک کی تاریخ کا ایک تابناک دن تھا۔ عدالت نے عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لیا، اسے ہمیشہ کیلئے دفن کردیا۔ آج پاکستان قانونی طریقے سے سلیکٹڈ وزیراعظم کو شکست دینے جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے متحدہ اپوزیشن کی پوری قیادت اور قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی جدو جہد کے نتیجے میں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ میری گزارش ہے کہ آج آپ سپریم کورٹ کے حکم کے تابع ایوان کی کارروائی چلائیں کیوں کہ آج یہ ایوان ایک نئی تاریخ رقم کرنے جارہا ہے اور آئینی اور قانونی طریقے سے ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم کو شکست فاش دینے جارہا ہے۔

شہباز شریف کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اظہار خیال کی اجازت ملنے پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی آئین میں گنجائش موجود ہے، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن اور اس کا دفاع کرنا میرا حق ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ آئین شکنی سے بھری ہوئی ہے۔ 12 اکتوبر 1999 میں آئین شکنی ہوئی۔

ان کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کے فیصلے سے قبل بیان دیا کہ کوئی نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا مؤقف ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مایوس ہوں لیکن عدلیہ کا احترام کروں گا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اجلاس جاری رہے گا اور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کارروائی مکمل نہیں ہوجاتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اتوار کو ہونے والے اجلاس اور وزیر اعظم عمران خان کے اسمبلی توڑنے کی تجویز کا عدالت نے ازخود نوٹس لیا اور اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کردیا تھا۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا مطالبہ ہماری اپوزیشن پونے 4 سال سے کر رہی ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، جس کے پیش نظر وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ عوام کے پاس چلتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ عوام پاکستان مستقبل کن ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔

شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عدلیہ کے فیصلے کو تسلیم کرلیا ہے لیکن اپوزیشن عدلیہ میں کیوں گئی، اس کا ایک پس منظر ہے، یہاں جب ڈپٹی اسپیکر اجلاس کر رہے تھے اس میں آئینی کارروائی سے انکار نہیں کیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ایک نئی صورتحال میرے سامنے آئی ہے جہاں ایک بیرونی سازش ہورہی ہے اور اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا فورم ایک اعلیٰ ترین فورم ہے، اس میں مراسلے کی بازگشت ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جب قومی سلامتی کمیٹی نے اس مراسلے کو دیکھا تو اس حل پر پہنچی کہ یہ سنگین اور حساس مسئلہ ہے اور احکامات جاری کیے۔ پہلا یہ کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔

انہوں نے دفتر خارجہ کو حکم دیا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن میں ڈیمارش کرو اور دفتر خارجہ یہی کرتا ہے، قومی سلامتی کمیٹی نے دوسرا فیصلہ یہ دیا کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ بات کی باریکی تک جائیں۔

شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران اپوزیشن بینچز سے آوازیں آنے لگیں، دریں اثنا اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس ساڑھے 12 بجے تک ملتوی کردیا۔

اپوزیشن کو عدم اعتماد کے اقدام کے ذریعے وزیر اعظم کو بے دخل کرنے کے لیے 342 میں سے کم از کم 172 قانون سازوں کی حمایت درکار ہے۔

قبل ازیں سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ موصول ہونے کے بعد قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے ڈپٹی اسپیکر کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا تھا۔

قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اور آرٹیکل 95 کے تحت اپوزیشن لیڈر شہبازشریف کی قرارداد پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا حوالہ دیا گیا تھا۔ 6 نکاتی ایجنڈے میں وقفہ سوالات، دو توجہ دلاؤ نوٹس اور ایک نکتہ اعتراض بھی شامل تھا۔

اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے آفس آرڈر جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہفتہ اور اتوار کو کھلے رہے گا، جس کیلئے ملازمین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری اسمبلی کو بھی خبردار کردیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس میں کوئی گڑ بڑ ہوئی تو وہ توہین عدالت تصور ہوگی۔

دوسری جانب متحدہ اپوزیشن نے صبح 9 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے جس کی صدارت شہبازشریف کریں گے اور اس میں حزب اختلاف اپنی حکمت عملی طے کرے گی۔ اجلاس میں اراکین کو تحریک عدم اعتماد کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں شرکت کیلئے تمام اراکین کو حاضری یقینی بنانے کیلئے پیشگی نوٹس دیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ممکنہ طور پر اجلاس میں رکاوٹ ڈالنے کی صورت ميں متبادل حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے، گڑ بڑ کی کی صورت میں عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔

قومی اسمبلی اجلاس کے موقع پر سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کے اجلاس کیلئے ایک کے علاوہ باقی تمام راستے بند کر دیئے گئے۔ وزارت داخلہ نے تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی اجلاس کیلئے سیکیورٹی پلان تیار کرلیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اہم اجلاس کے باعث ریڈ زون سیل کردیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کے ليے صرف مارگلہ روڈ سے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ مارگلہ روڑ کے علاوہ تمام راستے بند ہونگے۔ اس موقع پر رينجرز، پوليس اور ايف سی کے 3 ہزار سے زائد اہل کار تعينات ہیں۔

قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آنے کی ہیٹ ٹرک ہوگئی۔ متحدہ اپوزیشن نے وزیراعظم اور اسپیکر کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرادی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئین کے آرٹیکل 53 کی ذیلی شق 7 کے تحت جمع کروائی گئی ہے۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرادی گئی ہے۔ جمعے کو اپوزیشن کے ارکان اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے۔

وفاقی وزیر اطلاعات و قانون فواد چوہدری نے تحریک عدم اعتماد پر اگلے ہفتے ووٹنگ کرانے کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اگلے ہفتے تک جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھاکہ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، بحث سے قبل سیکریٹری خارجہ ایوان کو خط پر بریفنگ دیں گے۔

خیال رہے کہ 7 اپریل کو چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے کر قومی اسمبلی کا اجلاس فوراً بلانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جائے، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگئی تو نئے وزیراعظم کا انتخاب اسی سیشن میں ہوگا۔

سپریم کورٹ نے 5-0 کی اکثریت سے قاسم سوری کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لائی گئی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی رولنگ اور صدر مملکت کے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔

ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے قومی اسمبلی کو بحال کرتے ہوئے اسپیکر کو ایوان زیریں کا اجلاس 9 اپریل بروز ہفتہ صبح ساڑھے 10 بجے تک بلانے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کی ہدایت کی تھی۔

واضح رہے کہ 3 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف پیش کردہ تحریک عدم اعتماد بغیر ووٹنگ کرائے آئین و قانون کے منافی قرار دے کر مسترد کردی تھی۔

بعد ازاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیراعظم عمران خان کی تجویز پر اسمبلی توڑ دی تھی۔

صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 58 (1) اور 48 (1) کے تحت وزیراعظم کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز کی منظوری دی تھی۔

زیراعظم عمران خان نے قوم سے اہم ترین خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 26 سال پہلے تحریک انصاف شروع کی، کبھی اپنے اصول تبدیل نہیں کئے، خود داری، انصاف اور فلاحی ریاست و انسانیت میرے بنیادی اصول تھے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی،تاہم عدلیہ کا جو بھی فیصلہ ہے قبول کرتے ہیں۔ واضح کردوں کہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کی عزت کرتا ہوں، ایک ہی بار آزاد عدلیہ کی تحریک کیلئے جیل گیا تھا، میرا ایمان ہے معاشروں کی بنیاد انصاف پر ہوتی ہے اور عدلیہ اس کی محافظ ہوتی ہے۔

My address to the Nation 🇵🇰 https://t.co/sa2L2BZxjv