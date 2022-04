وزیراعظم کے خطاب پر اپوزیشن کا ردعمل

وزیراعظم عمران خان کے قوم سے خطاب پر اپوزیشن کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان جھوٹ نہ بولیں، خط عوام کو دکھائیں۔ مريم نواز کہتی ہیں کہ اقتدار کیلئے کسی کو اس طرح روتے پہلی بار دیکھا ہے۔ پیپلزپارٹی کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ سے پہلے تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوچکا تھا، بلاول حکومت کو کھلے عام الٹی میٹم دے رہے تھے۔

وزیراعظم عمران خان کا جمعہ کو قوم سے اپنے خطاب میں کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا، اتوار کو عوام کے ساتھ ایک بار پھر سڑکوں پر نکلیں گے، قوم کے مستقبل کیلئے پرامن احتجاج کریں گے۔

وزیراعظم کے خطاب پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم کیلئے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار شہباز شريف کا کہنا تھا کہ اقتدار سے چمٹا شخص خوددار نہیں خود غرض ہے، اقتدار کے غم میں عمران خان پارلیمنٹ، آئین اور عدالت پر حملے کررہے ہیں۔

There is no limit to Niazi’s lies, fabrications & lust for power. The nation knows his “respect” for parliament, constitution & court. Today’s speech is an insult to the sacrifices of our soldiers & praise for Modi’s foreign policy is the biggest betrayal of Kashmiris’ struggle!

