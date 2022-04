وزیراعظم عمران خان جمعہ کو قوم سے خطاب کرینگے

سپریم کورٹ کی جانب سے قومی اسمبلی اور حکومت کی بحالی کے فیصلے کے بعد وزیراعظم عمران خان کل (جمعہ کی) رات قوم سے خطاب کریں گے۔

وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا ہے کہ بتایا ہے کہ کل (جمعہ کو) وفاقی کابینہ اور پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کروں گا۔

I have called a cabinet mtg tomorrow as well as our parl party mtg; & tomorrow evening I will address the nation. My message to our nation is I have always & will continue to fight for Pak till the last ball.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 7, 2022