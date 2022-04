پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب حقیقی تبدیلی آئیگی، علیم خان

Your browser does not support the video tag.

پی ٹی آئی کے ناراض رکن پنجاب اسمبلی علیم خان کا کہنا ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب حقیقی تبدیلی آئے گی، حکومت اپنی اکثریت ثابت کرے یا اپوزیشن میں بیٹھے۔

علیم خان نے ساتھیوں سمیت مقامی ہوٹل آمد کے بعد صحافیوں سے غير رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیئر پلے کا تقاضہ یہ تھا کہ عدم اعتماد پر وفاق اور پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہونے دیتے، آئین کی جس طرح دھجیاں اڑائی جارہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اپنی اکثریت ثابت کرنے کیلئے الیکشن ہی واحد طریقہ ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی راہِ فرار اختیار کرچکی، ان کی شکست یقینی ہے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب حقیقی تبدیلی آئے گی۔

پی ٹی آئی سے ناراض علیم خان نے مزید کہا کہ آئین کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں، یہ جمہوریت کیلئے مناسب نہیں، یہ نیک شگون نہیں، جمہوریت اور آئین کا مذاق نہ اڑائیں، الیکشن ہونے دیں، الیکشن ہی واحد طریقہ ہے، جو اکثریت رکھتا ہے، وہی وزیراعلیٰ منتخب ہوتا ہے۔

رکن پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کے پاس اکثریت ہے تو اسمبلی آئیں اور ثابت کریں، اگر اکثریت نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں، اس میں نقصان کی کوئی بات نہیں، عمران خان سے بھی یہی بات کروں گا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی تو پوری دنیا میں جس طرح لوگ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھیں۔