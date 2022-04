وزیراعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کرلیا

وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج بروز بدھ 6 اپریل کو طلب کرلیا ہے، جب کہ قوم کے نام پیغام میں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ملکی خود مختاری کیلئے عوام کو گھروں سے باہر نکلنا ہوگا۔



پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس دوپہر بنی گالہ میں ہوگا۔ کمیٹی اجلاس میں سیاسی صورت حال، آئندہ انتخابات اور پنجاب کی صورت حال پر بات چیت ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کیلئے قانونی ماہرین کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ کمیٹی اجلاس میں نگراں حکومت کے قیام سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا، جب کہ اپوزیشن سے نگراں وزیراعظم کا نام نہ آنے کے بعد قانونی آپشنز پر بھی غور ہوگا۔

دوسری جانب متحدہ اپوزیشن کے رہنما بھی آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موؤمنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے طلب کیا گیا متحدہ اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس میں ایم کیو ایم، جمہوری وطن پارٹی اور باپ پارٹی بھی شرکت کرینگی۔ اجلاس میں نگران وزیراعظم کے تقرر سمیت سیاسی صورت حال پر غور کیا جائے گا۔

The people are always the strongest defenders of a country’s sovereignty & democracy. It is the people who must come out & defend against this latest & biggest assault on Pakistan’s sovereignty & democracy by a foreign power thru local collaborators — our Mir Jafars & Mir Sadiqs

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 6, 2022