وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو برطرف کردیا

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کے مطابق گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کو برطرف کردیا گیا ہے۔

وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائیگا، آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 3, 2022

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر قانون کا فواد چوہدری کا اپنے مختصر بیان میں کہنا تھا کہ نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چوہدری محمد سرور کے اکاؤنٹ سے آخری ٹوئٹ میں دنیا بھر میں مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارک باد دی گئی تھی۔

سما کے ہیڈ آف انویسٹی گیشن زاہد گشکوری کے مطابق ممکن ہے کہ یہ اقدام عثمان بزدار کا استعفیٰ منظر عام پر آنے کے باعث کیا گیا ہو، کیوں کہ اس میں کچھ آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے سے قبل وزیراعظم اور دیگر وزرا کے درمیان مشاورت بھی ہوئی۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے گورنر کر برطرف کرنے کیلئے صدرِ مملکت سے ایڈوائس لینی ہوتی ہے۔ یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ چوہدری سرور اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہیٰ کے درمیان معاملات اچھے نہیں تھے۔

قبل ازیں برطرف کیے گئے گورنر چوہدری محمد سرور سے مستعفیٰ ہونے والے وزیراعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی تھی اور ملاقات میں اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کو پیش کیا تھا۔ چوہدری محمد سرور نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر تے ہوئے صوبائی کابینہ تحلیل کردی تھی۔

استعفیٰ منظوری کے بعد ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا۔

گورنر پنجاب نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 109 کے تحت صوبائی اسمبلی کا 40واں اجلاس کل بروز ہفتہ 2 اپریل کوطلب کیا، جس میں آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا، تاہم اجلاس اتوار تک ملتوی کردیا گیا۔

خیال رہے کہ عثمان بزدار نے 28 مارچ کو اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے اہم ترین ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو دیا تھا۔

چوہدری پرویز الہی کی وزیراعظم عمران خان کیساتھ ملاقات۔

ملاقات میں تمام معاملات طے ہوگئے۔ق لیگ کا وزیراعظم پر اعتماد کا اظہاراورحمائیت کا اعلان۔وزیراعلی عثمان بزدار نے اپنا استعفی وزیر اعظم کو پیش کردیا

وزیراعظم عمران خان کا چوہدری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیراعلی نامزد کرنےفیصلہ pic.twitter.com/h3G3wYwX8D — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) March 28, 2022

بعد ازاں وزیراعظم عمران خان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ (ق) کے سینیر رہنما چوہدری پرویز الہٰی کی ملاقات ہوئی تھی اور اسی ملاقات میں وزیراعظم نے پرویز الہٰی کو نیا وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا۔

یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم عمران خان کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔

عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے اراکین کے دستخط کے ساتھ سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو جمع کرائی گئی تھی۔

واضح رہے عثمان بزدار نے 20 اگست 2018 کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔

چوہدری محمد سرور

واضح رہے کہ چوہدری محمد سرور مسلم لیگ (ن) کے دور میں بھی گورنر پنجاب کے عہدے پر تعینات تھے تاہم انہوں نے مسلم لیگ (ن) کے طرز حکومت سے اختلاف کرتے ہوئے باقاعدہ چارج شیٹ کر کے گورنر شپ کے عہدے سے استعفیٰ دیدیا تھا اور اس کے کچھ ماہ بعد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی ۔