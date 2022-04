خیبرپختونخوا بلدیاتی الیکشن:تحریک انصاف نے میدان مارلیا

خیبرپختونخوا بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں تحریک انصاف نے واضح برتری حاصل کرلی۔

دوسرے مرحلے میں صوبے کے 18 اضلاع کے65 تحصیلوں میں پولنگ ہوئی جن میں اورکزئی، کرم، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، تورغر، کوہستان بالا، کوہستان زیریں، کولائی پالس، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ، دیر بالا، دیر زیریں، چترال بالا اور چترال زیریں شامل ہیں۔

ان اضلاع میں یونین کونسلز کی تعداد ایک ہزار 830 ہے۔ کُل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 80 لاکھ 57 ہزار 474 جبکہ اس میں مرد ووٹرز 44 لاکھ 89 ہزار 771 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 35 لاکھ 67 ہزار 703 ہے۔

اب تک کے غیرختمی اور غیر سرکاری نتائج

دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی وغیرسرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے ۔ غير حتمی نتائج کے مطابق 47 تحصيل کونسلز کی نشستوں پر تحريک انصاف کے 24 اميدواروں نے کاميابی حاصل کی۔ جے يو آئی نے 6 اور آزاد اميدوار 7 نشستوں پر کامياب ہوئے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ ن 4،جماعت اسلامی 3 اور عوامی نیشنل پارٹی کو 2 نشستوں پرکامیابی ملی۔

دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر خزانہ کے پی تیمور خان جھگڑا نے سوشل میڈیا پر ایک ٹوئٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 32 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

Remember that sea of people stretching from the Indus to Islamabad on 27 March for Imran Khan. They’ve done it again, sweeping the 2nd phase of LG elections in Pakhtunkhwa.

And yes, don’t expect many in the mainstream media to give these these the coverage they deserve. It’s KP. pic.twitter.com/G8fBbbGOcB

— Taimur Khan Jhagra (@Jhagra) April 1, 2022