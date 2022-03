وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے

Your browser does not support the video tag.

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے۔

وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے مطابق دو سے ڈھائی بجے کے درمیان قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، جس کے بعد وزیراعظم قوم سے خطاب کریں گے۔

وزیراعظم کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر ڈھائی بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے لاہور کا دورہ بھی منسوخ کردیا گیا ہے۔

وزیر اعظم عمران خان آج رات قوم سے خطاب کریں گے — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 31, 2022

ان کیمرہ اجلاس بھی طلب

دوسری جانب پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اجلاس آج شام طلب کیا گیا ہے۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک ہوگی۔ اجلاس شام 6 بجے ہوگا، جس میں 100 سے زائد ممبران شريک ہونگے۔

مصروف دن

وزیراعظم عمران خان آج بھی مصروف دن گزاریں گے۔ دن کے آغاز پر گیارہ بجے وزیراعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ سیاسی کمیٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت کی۔

اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان سے متعدد ارکان اسمبلی سے بھی آج ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ ملاقات کرنے والوں میں قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، وفاقی وزراء غلام سرور خان، صاحبزادہ محبوب سلطان، عبدالغفار وٹو، فاروق اعظم، جاوید اقبال شامل ہیں۔

کراچی سے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کا نام بھی وزیراعظم سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ارکان اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر بھی وزیراعظم سے ملاقات کیلئے آئیں گے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز 30 مارچ بروز بدھ کو بھی یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے، تاہم کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وزیراعظم کا خطاب منسوخ کردیا گیا تھا۔