کوٹری:ریلوے ٹریک پر دھماکا، ٹرینوں کاشیڈول متاثر

کوٹری میں ریلوے ٹریک پر دھماکے سے ایک فٹ کا حصہ متاثرہوا اور ٹرین ٹریفک معطل ہوگئی۔

جمعرات کی صبح کوٹری میں خورشیدٹاؤن کےعلاقےکےنزدیک نامعلوم شرپسندوں نے ریلوے کے اپ ٹریک کو دھماکا خیزمواد سے اڑادیا۔

اس واقعے میں ایک فٹ کا حصہ متاثر ہوا اور ریلوے کا ٹریفک شدید متاثرہوا ہے۔

ریلوے حکام نے بھولاری کے قریب ٹرینوں کوروک لیا ہے۔ ان ٹرینوں میں پنجاب سے کراچی جانے والی ٹرینیں شامل ہیں۔ سکھر جانے والی ٹرینوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔

جائے وقوعہ پر ریلوے کی ریسکیو ٹیموں سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارےکے اہلکارموجود ہیں۔

حیدرآباد کے علاقے مرزا پاڑے میں بھی ریلوے ٹریک کو اڑادیا گیا ہے جس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ اس واقعے میں 9 انچ طویل ٹریک متاثر ہوا ہے۔

دونوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔