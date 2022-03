گیم چینجرایم کیوایم نےکس کس حکومت کیساتھ ڈیل کی؟

متحدہ قومی موومنٹ گزشتہ 34 سالوں میں تقریباً ہر بار وفاقی حکومت کا حصہ رہی ہے اور آئندہ حکومت کا بھی حصہ بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔

تحریک انصاف کی موجودہ حکومت سے قبل اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن دونوں سے ہی شراکت داری کا تجربہ رہا ہے۔

جنرل ضیا الحق کی طیارے کے حادثے میں ہلاکت کے بعد 1988 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور اسلامی جمہوری اتحاد عرف آئی جی آئی دونوں کے لیے ایم کیو ایم اتنی ہی اہم تھی جتنی موجودہ دنوں میں ہے۔

اُس وقت اس کے پاس 13 نشستیں تھیں اور موجودہ وقت قومی اسمبلی میں اس کے پاس سات نشستیں ہیں، حکمران تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن سے مذاکرات کے کئی دوروں کے بعد انہوں نے بالآخر رات کے اندھیرے میں اپنے 7 قیمتی ووٹ متحدہ اپوزیشن کی جھولی میں ڈال گئے مگر یہ صرف یوں ہی یا بلاجواز یا بلا لین دین نہ ہوا۔ اس کے بدلے متحدہ قومی موؤمنٹ نے پاکستان پیپلزپارٹی کے ساتھ تگڑی ڈیل کی، مگر اس ڈیل اور شرائط کو سابق میئر کراچی اور پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے بوٹی لے کر بکرا حوالے کرنے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔

کراچی کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے سینیر تجزیہ کار مظہر عباس کے مطابق اگر ایم کیو ایم کو پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت مل بھی جائے تو وہ چند مہینے کیلئے یا سال بھر کے لیے ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ تحریک انصاف اس میں کیا دے سکتی ہے؟ بنیادی طور پر ایم کیو ایم نے آگے کے بلدیاتی الیکشن اور اس کے بعد عام انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے۔

تجزیہ کار کے بقول وہ اپنے ووٹر کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہوں گے۔ اسی طرح ملازمتوں میں جو 40 اور 60 کی شرح کا فارمولا ہے، اس پر کمیٹی قائم ہوگی جو اس پر عمل کروائے گی۔ بلدیاتی قانون میں ترمیم پر پہلے ہی سپریم کورٹ کا حکم بھی آ چکا ہے کہ وہ اس صورت حال میں یہ تصور لے کر انتخابات میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک سیاسی فتح حاصل کی ہے اور ماضی کے مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک اچھی ڈیل ملی ہے۔

سال 2018 کے انتخابات میں کراچی میں جو وہ سیاسی میدان گنوا بیٹھے تھے وہ اس صورت میں بحال ہوسکتا ہے اگر وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ اب یہ معاہدہ ہوگیا اس سے ہمیں اختیارات مل جائیں گے، کراچی کی جو سیاست ہے اس میں ان کے لیے بہترین گارنٹی یہ ہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں کیونکہ عام انتخابات میں مشکل ہے کہ تحریک انصاف سندھ سے کچھ حاصل کر پائے گی اس لیے بہتر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کریں۔

ایم کیو ایم 1987 کے بلدیاتی انتخابات سے لے کر 2015 کے انتخابات تک کراچی میں خاص طور پر مستفید ہوتی رہی ہے جس سے اس کا سیاسی اور انتظامی گرفت مضبوط ہوئی اور جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی کی تو 2002 کے الیکشن کا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور اس کے بعد اس کے دور میئر کامیاب ہوئے، موجودہ صورتحال میں عام انتخابات سے قبل بلدیاتی انتخابات مجوزہ ہیں۔

حالیہ صورت حال کو دیکھا جائے تو اردو بولنے والوں کی اکثریت متحدہ قومی موؤمنٹ (ایم کیو ایم) کی پاکستان پیپلزپارٹی اور دیگر متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے خوش نہیں۔ کراچی یونی ورسٹی سے تعلق رکھنے والے ماس کمیونیکشن کے طالب علم سعد نقوی کا کہنا تھا کہ وہ جماعتیں جنہوں نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین پر ملکی سرزمین کے درواز تنگ کیے، ماضی میں اردو بولنے والوں کو اپنی نفرت سے تفریق کا نشانہ بنایا آج اپنے مفادات کیلئے ان کے گلے لگ گئے۔

معروف کوآپریٹ سیکٹر میں بحیثیت سیلز جنرل مینجر کام کروالے عاصم سکندر کا کہنا تھا کہ متحدہ ماضی میں بھی کئی حکومتوں کا حصہ بنی، مگر ان کے غلط فیصلوں اور پالیسی سے ایک عام اردو بولنے والا ہمیشہ نشانہ بنا۔ ان کے کیے گئے گناہوں کی پاداش میں عام اردو بولنے والوں کو سزا بھگتنی پڑی۔

The People of Hyderabad (Which is Perceived as an MQM Stronghold) have already Shown their Resistance and Dislike Towards the Newly Formed #MQMP/PPP Coalition, Banners like these are all over the City.#MQMBazariParty#ChaGaiMQM#MQMbackwithPPP#BehindYouSkipper pic.twitter.com/bpbP0kgIq1

— Hamza Ansari (@HamzaAnsariPTI) March 30, 2022