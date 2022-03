سابق صدر مشرف کا عمران خان کی حمایت میں ویڈیو پیغام جاری

سابق صدر پرویز مشرف نے وزیراعظم عمران خان کی حمایت میں ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔

سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری ہوتے ہی “مشرف ” ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

اپنے ویڈیو پیغام میں سابق صدر اور سابق آرمی چیف پرویز مشرف نے براہ راست عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں مشورہ دوں گا کہ کہ باہر نکلو اور اپنی شخصیت کے اثر کو استعمال کرو۔

انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میری دعا ہے کہ یہ حکومت کامیابی سے چلے اور عمران خان کامیاب ہو۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھ کر ترقی کرے۔ سابق صدر نے کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ “پاکستان ہمیشہ شاد و آباد رہے”۔

ویڈیو پیغام کے آخر میں ان کا کہنا تھا کہ ” سب سے پہلے پاکستان”۔

“Commando stands with Captain.”

Former President and Military Chief of Pakistan, Gen Pervez Musharraf shows solidarity with Imran Khan through a video message. ♥️#IstandwithImranKhan #ExServicemenWithImranKhan pic.twitter.com/jMvltmWAEB