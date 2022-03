پریڈ گراؤنڈ میں تحریک انصاف کا جلسہ جاری

پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان بھی جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے۔

جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ اليکشن2023ميں ہيں ليکن عمران خان نے قوم کو جگاديا، خان صاحب!اليکشن کال کر ليں،پتا چلنا چاہئے قوم کس کے ساتھ ہے۔

اسد عمر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اسلاموفوبيا پر دنيا کی آنکھوں ميں آنکھيں ڈال کربات کی۔ يہ جنگ عمران خان کی نہيں پاکستان کی جنگ ہے۔

اسد عمر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اسلامی دنيا کا مقدمہ نہ صرف لڑا بلکہ جيتا،عمران خان نےکہاحرمت رسولﷺ پر جان دينے کو تيار ہيں۔

انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی پہچان کرنی ہےتویہ دیکھیں کہ اس کیخلاف کون کھڑا ہے،عمران خان کے خلاف سارے چور جمع ہوگئے ہیں۔ عمران خان حرام کا پیسہ استعمال کرنے والوں کے خلاف کھڑاہے۔

اسد عمر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے دنیا کو بتایا ہے کہ دوستی سب سے کریں گے، امن میں سب کے ساتھ ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے۔ یہ جنگ آپ پاکستان کے لیے نہیں پوری مسلم امہ کے لیے جیتیں گے۔‘

شرکاء سے خظاب میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان قوم آپ سےمطالبہ کرتی ہے سارے ڈاکو جیل میں ہوں، یہ گینگ آف تھری ہے،انہوں نے کسی کا مال نہیں چھوڑا۔ وزیرداخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے نہیں عوام سے محبت ہے۔

جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیردفاع پرویزخٹک کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ عمران خان چوروں سے ملک کو آزاد کروانا چاہتا ہے، یہ وہ عمران خان ہے جو کسی کے جوتے پالش نہں کرتا۔

پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ یہ وہ عمران خان جو ڈومور کے مقابلے میں کہتا ہے نومور، نہ عمران خان جارہاہے نہ کسی کا پاب ان کو ہٹا سکتا ہے۔ جو ہم سے گئے انکو کہوں گا جب عوام میں جاؤ گے پچھتاؤگے۔ عوام میں جاؤگےتوجوتے پڑیں گے۔

📹 | Defence Minister Pervaiz Khattak asks people to blacken the face of PTI's defector MNAs and parade them on donkeys pic.twitter.com/6Y5V4WwaML