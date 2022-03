ن لیگ کا مہنگائی مکاؤ مارچ گوجرانوالہ پہنچ گیا

پاکستان مسلم لیگ (ن) کی رہنما مریم صفدر اور حمزہ شہباز کی قیادت میں حکومت کیخلاف مہنگائی مکاؤ مارچ لاہور سے گوجرانوالہ پہنچ گیا ہے۔

گزشتہ روز مریم نواز نے کارکنوں سے خطاب میں کہا تھا کہ بڑا باؤلر بنا پھرتا تھا نوازشریف نے دو درجن وکٹیں اڑا دیں۔

“Lahore!

You haven’t disappointed us”- Maryam Nawaz

What an amazing response and what a great speech.#مہنگائی_مکاؤ_مارچ

pic.twitter.com/H53WAw3t0e

— Shama Junejo (@ShamaJunejo) March 26, 2022