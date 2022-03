بلاول بھٹو کاعمران خان کو کھلا چیلنج

Your browser does not support the video tag.

بلاول بھٹو نے چیلنج کیا ہے کہ حکومت پارليمان ميں 172 ارکان لےلئے، ہم عمران خان کو وزيراعظم مان ليں گے، تاہم اگر وہ نہيں لاسکے تو بنی گالہ نزديک ہے،وہ وہاں چلےجائیں۔

ہفتے کو پارا چنار ميں پاکستان پيپلزپارٹی کے جلسے سے خطاب کرتےہوئے بلاول بھٹو نے بتایا کہ اس علاقے کو بينظير بھٹو منی لاڑکانہ جبکہ ذوالفقار علی بھٹو آبائی گاؤں کہتے تھے۔

سیاسی معاملات پر انھوں نے کہا کہ سليکٹڈ کٹھ پتلی کے سامنے نہيں جھک سکتے اور پہلے دن سے ہی اس دھاندلی زدہ حکومت کو نہيں مانا۔

بلاول بھٹو نے کہا کہ يہ آپ کا نہيں بلکہ کسی اور کا وزير اعظم ہے اور ان کو زبردستی وزيراعظم بنا کر ملک پر ظلم کيا گيا۔

انھوں نے کہا کہ جنگ ہار رہے ہوں تو کيا گالی دينا مناسب بات ہے،عمران خان کی رياست گالی اور جادو پر مبنی ہے۔

بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملک کے نوجوان روزگار کے لئے دھکے کھا رہے ہيں اور حکومت کا ہر وعدہ جھوٹا نکالا ہے۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان کہتے تھے کہ خودکشی کرلوں گا لیکن آئی ايم ايف نہيں جاؤں گا مگرجيسے ہی وزير اعظم بنے آئی ايم ايف کا دروازہ کھٹکھٹايا۔

جیالے رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ناکامی کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہيں،ان کی معاشی پاليسی تبديلی نہيں بلکہ تباہی ہے اورپاکستانی عوام مہنگائی کے سونامی ميں ڈوب رہے ہيں۔

چئیرمین پیپلزپارٹی نے کہا کہ عمران خان نے وہ معاشی پاليسی اپنائی جس سے اميروں کو ريليف ملے اوریہ ريليف اور غريبوں کے لئے تکليف ہے۔

اپوزیشن سے متعلق انھوں نے کہا کہ پوری اپوزيشن ايک طرف تھی اور ايک نوجوان دوسری طرف تھا اورپہلے دن سے اپوزيشن کو ايک کرنے کيلئے کام کيا۔

انھوں نے کہا کہ اپوزیشن والے کہہ رہے تھے کہ سينيٹ اليکشن کا بائيکاٹ کريں تاہم اُن سے کہا کہ بائيکاٹ نہ کريں، مقابلہ کريں۔