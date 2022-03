ویڈیو:خطاب کے دوران مریم نواز کی زبان لڑکھڑا گئی

پاکستان مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز کی گزشتہ روز 25 مارچ کو لاہور میں کارکنوں سے خطاب کے دوران ایسی زبان لڑکھڑائی کہ ان کا جملہ سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر صارفین نے ویڈیوز شیئر کرکے مریم نواز کی زبان پھسلنے کا مذاق بنا ڈالا۔ مریم نواز نے خطاب کے دوران کہا تھا کہ “میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی گیڈر کی کھال پہن کر نواز شریف نہیں بن جاتا”۔

I keep saying, Maryam Nawaz might be one of the best things to happen to PTI. What an own goal! 😂pic.twitter.com/vj8Qq3o9GL

— اسریٰ (@freakonomist5) March 25, 2022