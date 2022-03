مخالفین کا ٹولہ عوام کے نمائندوں کاضمير خريدرہا ہے، وزیراعظم

Your browser does not support the video tag.

قوم کے نام اپنے اہم پیغام میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ مسمانوں تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ چاہتا ہوں کہ پوری قوم برائی کے خلاف 27 مارچ کو ميرے ساتھ نکلے۔

وزیراعظم ِپاکستان عمران خان کا قوم کے نام اہم پیغام آج بروز جمعرات 24 مارچ کو سرکاری ٹی وی سے نشر کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے قوم کے نام جاری کیا گیا ویڈیو پیغام 1 منٹ 29 سیکنڈ پر محیط تھا۔

انہوں نے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے، اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، معاشرہ اسی طرح زندہ رہتا ہے۔

وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ 30 سال سے اس ملک کو ڈاکوؤں کا ٹولہ لوٹ رہا ہے۔ یہ ٹولہ عوام کے نمائندوں کے ضميروں کو خريد رہا ہے۔

عوام کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم 27 مارچ کو برائی کے خلاف ميرے ساتھ نکلے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں جو جمہوریت اور عوام کیخلاف جرم ہو رہا ہے، قوم اس کے خلاف ہے۔ صرف ایک پیغام دیں کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں اس کے خلاف ہیں، تاکہ آگے سے کسی کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح قوم کو نقصان پہنچائے۔

