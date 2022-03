پاکستان مسلم لیگ نواز(ن) کا سوات جلسہ منسوخ

مسلم لیگ ن نے مریم نواز کی اچانک طبیعت میں ناسازی کے باعث آج سوات میں ہونے والا جلسہ منسوخ کردیا گیا ہے۔



پاکستان مسلم لیگ نواز(ن) کی ترجمان مریم اورنگزیب کے مطابق سوات کا جلسہ مریم نواز شریف کی اچانک طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے منسوخ کیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق مریم نواز شریف کو تیز بخار ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے مریم نواز شریف کی صحت یابی کیلئے دعا کی اپیل کرتے ہیں۔

اس موقع پر انہوں نے خیبرپختونخوا خاص طور پر اہل سوات سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جلسے کی منسوخی پر معذرت خواہ ہیں۔ مریم نواز شریف کو اعتماد ہے کہ خیبرپختونخوا کے عوام بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں شیر کے نشان پر مہرلگائیں گے۔

ترجمان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ (ن) کے عہدیداروں اور کارکنان کے لئے مریم نواز شریف نے نیک تمناﺅں کا پیغام دیا ہے۔ مسلم لیگ (ن) خیبرپختونخوا کے صدرانجینیر امیرمقام، عہدیداروں اور کارکنان کے جذبوں اور محنت کو سلام پیش کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز شریف نے سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور 22 مارچ کو انہیں سوات کے دورے کے موقع پر گراسی گراؤنڈ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرنا تھا۔

دوسری جانب رکن پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ ن کی رہنما حنا پرویز بٹ نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں مریم نواز کی ناساز طبیعت کے حوالے سے بتایا۔ حنا پرویز بٹ نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گو ہیں۔

Due to sudden illness of Vice President PMLN Maryam Nawaz Sharif. The rally in Swat Grassy Ground which had to be held today has been postponed.



Praying for the good health and wellness of Maryam BB 🙏🏻