ریکوڈک معاہدے کی منظوری،وزیراعظم کی قوم کو مبارکباد

ریکوڈک معاہدے کی منظوری پر وزیراعظم عمران خان نے قومی کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے سے بلوچستان ميں 8 ہزار نئی نوکرياں پيدا کی جائيں گی۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر اپنے بیان میں وزیراعظم عمران خان نے امریکی کمپنی کے ساتھ ریکوڈک معاہدے کی منظوری پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال کے مذاکرات اور قانونی جنگ کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ 11ارب ڈالر جرمانے سے بچ گئے ہیں ،10 ارب ڈالر بلوچستان ميں لگائے جائيں گے۔

انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بلوچستان ميں منصوبے سے 8 ہزار نئی نوکرياں پيدا کی جائيں گی۔

واضح رہے کہ بلوچستان حکومت اور امریکی کمپنی کے مابین ریکوڈک معاہدے پر گزشتہ روز 19 مارچ بروز ہفتے دستخط ہوئے۔

امریکی کمپنی ریکوڈک میں 8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی ، 33 فیصد فائدہ بلوچستان کو ملے گا ،اور اس سے 8 ہزار ملازمتیں پیدا ہوں گی ، رائلیٹٰی کے تحفظ سمیت منصوبے پر تمام صوبائی ٹیکس عائد ہوں گے۔

قبل ازیں سیکریٹری معدنیات نے کابینہ کو مجوزہ معاہدے اور منصوبے پر عمدارآمد سے بلوچستان اور اہل بلوچستان کو حاصل ہونے والے فوائد سے متعلق بریفنگ دی۔

صوبائی کابینہ نے معاہدے میں موجودہ صوبائی حکومت کے ٹھوس موقف کی پذیرائی اور بلوچستان کے حقوق و مفادات کے تحفظ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کی ترقی اور احساس محرومی کے خاتمے کا ضامن اور صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے گیم چینجر قرار دیا گیا ہے۔

معاہدے اور سیٹلمنٹ کی مکمل تفصیلات وزیراعظم کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اجلاس کے بعد جاری کی جائیں گی۔

I congratulate the nation & ppl of Balochistan on successful agreement with Barrick Gold for development of RekoDiq mine after 10 years of legal battles & negotiations. Penalty of approx $ 11 bn is off set, $10 bn will be invested in Balochistan creating 8000 new jobs.